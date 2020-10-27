Ещё
Далее:
Читайте также:
Пиратское кино без рекламы
Пиратское кино без рекламы Смотреть сейчас ⟶

Иностранцы в Сети рассказали, почему завидуют русским 

Диана Товсепова 28 минут назад
Иностранцы рассказали, почему завидуют русским
Фото: Кадр из сериала "Нага Russia"
Россияне часто не скрывают своей зависти к иностранцам и даже рассказывают о своем желании покинуть Родину. Однако, как выяснил "Рамблер", сами иностранцы во многом завидуют жителям нашей страны и не прочь бы оказаться "в нашей шкуре". Об этом они рассказывают на популярных форумах в Сети.

Водный баланс

Самая обычная вода, которая у большинства россиян непрерывно течет из крана, вызывает у иностранцев жуткую зависть. Дело в том, что в Европе очень дорогая вода, и принять горячую ванную для многих оказывается не по средствам. В некоторых государствах воду и вовсе дают по графику. Поэтому иностранцы чаще всего вынуждены просто принимать «быстрый душ».
Кстати, у обычных американцев, например, практически никогда нет собственных стиральных машин. По всей видимости, в целях экономии воды в Штатах принято стирать вещи в общественных прачечных. Зато именно там, согласно голливудским фильмам, происходит добрая половина знакомств.

Нехолодная Россия

Особенно сильно иностранцы завидуют отоплению. Так, россияне привыкли к тому, что в квартирах всегда тепло и даже зимой можно ходить по дому в футболке. А вот для большинства европейцев и американцев это просто непозволительная роскошь.
Возможно, климат там гораздо теплее, чем у нас. Однако, зимы все же холодные, а такого отопления как у россиян не предусмотрено. Людям приходится устанавливать электрические обогреватели и ходить дома в нескольких слоях одежды.

Интернет — наше все

Возможно, вы замечали, что даже в европейских отелях не всегда есть свободный доступ в интернет. Гостям иногда приходится «ловить» Wi-Fi в холле гостиницы. Все потому, что гигабайты интернета в Европе на вес золота. Стоит он дорого, а работает очень медленно. Так, онлайн-просмотр фильма кажется для жителей Европы чем-то немыслимым. В то время как многие россияне привыкли нон-стоп смотреть сериалы, лежа в кроватке.

Большая удача

Москвичам же особенно завидуют из-за загородных участков. Так, у многих жителей столицы, есть возможность полоть грядки на своей собственной даче. В то время, как жители больших европейских и американских городов привыкли ютиться в маленьких квартирах, а по выходным им приходится бежать в городские парки, где можно хоть как-то «отдохнуть на природе».
Видео дня. Принц, 15 лет лежавший в коме, подал признаки жизни
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принц, 15 лет лежащий в коме, подал признаки жизни
Принц, 15 лет лежащий в коме, подал признаки жизни
Чем хасиды отличаются от остальных евреев
Чем хасиды отличаются от остальных евреев
Какой приказ Сталина выполняла Космодемьянская
Какой приказ Сталина выполняла Космодемьянская
Видео
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
00:34
Корова скинула мужчину в яму, чтобы отобрать еду
Безумный мир
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Невеста едва не разнесла причал от восторга
00:39
Невеста едва не разнесла причал от восторга
Люди
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
00:40
Горе-мать, сбитая авто, выронила кроху на крышу
Люди
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
02:25
Как в пятиэтажках появился «хрущёвский холодильник»
Вещи Истории
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
00:06
На видео попал парапланерист, налетевший на дерево
Люди
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
02:11
На видео сняли гусей, упившихся до бесчувствия
Безумный мир
Бесстыжий примат затискал туристку на фотосессии
00:19
Бесстыжий примат затискал туристку на фотосессии
Безумный мир
В Италии родился зеленый щенок
00:30
В Италии родился зеленый щенок
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение