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Что известно о личной жизни Хабиба Нурмагомедова 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов не распространяется о своей личной жизни. Несмотря на то, что у него больше всего подписчиков в Instagram среди российских блогеров и звезд, он не стремиться развивать соцсети и выкладывать туда каждый свой шаг. "Рамблер" рассказывает, что удалось узнать журналистам о личной жизни бойца.
Сам он на одной из пресс-конференций объяснял, почему скрывает свою семью ото всех. Он рассказал, что его беспокоит внимание СМИ к его персоне, жене и детям. Именно поэтому он тщательно скрывает свою личную жизнь.

"Я не хочу, чтобы люди постоянно следили за моей семьей, за моими детьми. Это моя личная жизнь. Понимаете? Я от этого устаю. Именно поэтому я стараюсь защищать свою семью от медиа. Я не хочу выкладывать в сеть посты, вот это моя жена, мои дети. Я хочу защитить их", — говорил спортсмен.

Соцсети
Однако некоторые детали из его личной жизни просачиваются в Сеть. В 2013 году, когда Нурмагомедов уже был известен, он сыграл свадьбу. По информации из неподтвержденных источников его жену зовут Патимат, и она родом из села Сильди в Дагестане. Там же родился и Хабиб. В Сеть попали даже фотографии со свадьбы, но лицо невесты было закрыто плотной фатой, поэтому ее никто так и не увидел. Этот факт даже стал поводом для шутки, когда соперник Нурмагомедова, Конор Макгрегор пошутил о том, что его жена надела на голову полотенце.
Соцсети
У спортсмена есть двое детей. 2 июня 2015 года он впервые стал отцом, о чем сообщил в своем Twitter.

"Сегодня я стал отцом. У меня родилась дочь. Господи, спасибо тебе за все", — написал тогда Хабиб.

Спустя два года у бойца родился сын, которого назвали Магомедом в честь дедушки. Отец Нурмагомедова говорил, что его жена беременна третьим ребенком.
Комментарии
Люди , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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