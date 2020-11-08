Судьба родного брата генсека СССР

Несмотря на то, что Яков Брежнев не слишком походил на своего брата по части внешности, он также, как и генсек, пользовался большим успехом у женского пола, и был душой мужской компании. Если верить Андрею Буровскому, автору книги «Да здравствует „Застой“!», Яков Ильич нередко не только развлекал публику, но и помогал представителям столичной элиты, которые и прозвали его «балериной».

Среди кремлевской элиты

Как утверждает Александр Голубев , автор издания «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», несколько лет Яков Брежнев проработал на металлургическом заводе в Днепродзержинске, но потом (не без помощи старшего брата, конечно) перебрался в Москву. В столице Яков Ильич тут же получил квартиру на Старом Арбате. По протекции Леонида Ильича Яков Брежнев занимал высокие посты, в том числе и в Министерстве цветной и черной металлургии.

Впрочем, на работе Яков Ильич появлялся редко, иногда он мог загулять на 2-3 недели. Именно так утверждал П. А. Родионов, слова которого приведены в книге Валентины Красковой «Преступления за кремлевской стеной». По мнению Родионова, Яков Брежнев был запойным пьяницей.

И в самом деле, став столичным жителем, Яков Ильич с удовольствием посещал рестораны и различные приемы и алкоголем совсем не брезговал.

Несмотря на пагубное пристрастие брата генсека, многие заискивали перед ним, пытаясь войти в круг «приближенных».

Сам Яков Брежнев по понятным причинам оказался в этом круге сразу после переезда. Мало того, если верить внебрачной дочери, которую Брежнев-младший нажил, будучи в эвакуации в Магнитогорске, у брата главы страны даже случился непродолжительный роман с министром культуры Фурцевой, славившейся своим железным характером. Видимо, маленький и неприметный Яков Ильич действительно умел очаровывать женщин.

Свадебный генерал

Между тем в друзья к Якову Брежневу частенько набивались и мужчины, которым, впрочем, как и большинству знакомых ему женщин, он сам был вовсе не интересен, даже несмотря на его умение танцевать. Именно за этот талант, а также за легкую походку Яков Ильич и получил в кремлевских кругах прозвище «балерина». По крайней мере, так утверждает автор издания «Самые секретные родственники», Николай Зенькович . Чаще всего, по словам того же Зеньковича, Яковом Брежневым столичная элита попросту пользовалась.

Его нередко приглашали в гости, где за шикарно накрытым столом Брежнев-младший принимался решать проблемы хозяев квартиры, а иногда и их гостей.

Подчас имен ни первых, ни последних высокопоставленный визитер даже не знал.

Дочь Якова Ильича, Любовь, не раз наблюдала за тем, как к захмелевшему отцу подталкивали, например, сына хозяев, которого необходимо было устроить на хорошую работу, или их престарелую мать, нуждающуюся в лечении. Именно так описывает эти «посиделки» Любовь Брежнева в своей книге «Племянница генсека».

Судя по всему, сам Яков Брежнев тоже считал себя важной фигурой, потому что, как и старший брат, раздаривал знакомым свои фотопортреты с орденами на груди. Впрочем, больше всего Яков Ильич любил проводить время не в шумных компаниях, а с заместителем прокурора столицы Скворцовым, который тоже уважал спиртное. Вот только впоследствии Скворцов погиб в автокатастрофе, и после кончины собутыльника Брежнев скатился окончательно.

Разрыв с братом и нищета

Генсек пытался вылечить младшего брата от пагубного пристрастия, однако все его усилия оказались напрасны. Такими же бесполезными были и профилактические беседы, которые с Яковом Ильичем регулярно проводил Юрий Андропов . Как пишет Андрей Буровский в своей книге «Да здравствует „Застой“!», в связи с многолетним злоупотреблением алкогольными напитками у Якова Брежнева начались проблемы и психического плана.

В конце концов по настоянию супруги Леонид Брежнев отгородил себя от Якова.

Тем не менее, избавляться от вредной привычки Яков Ильич не собирался. По словам Буровского, в 1980-х годах Яков Брежнев фактически нищенствовал: по каким-то причинам он потерял половину пенсионного довольствия, а работать не умел да и не хотел. Когда умерла жена Якова Ильича, дочери вывезли из его квартиры все, что представляло хоть малейшую ценность: они боялись, что отец попросту все пропьет. Между тем Якову Брежневу была уготована довольно длинная жизнь. Если верить Игорю Оболенскому, автору книги «Близкие люди. Мемуары великих на фоне семьи», Яков Ильич скончался только в 1997 году в возрасте 87 лет.