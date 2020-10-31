В сети на полном серьезе обсуждают теорию о подмене первой леди США Мелании Трамп на двойника, причем не совсем удачного. Американцы внимательно рассматривают фото и видео с супругой президента и находят все новые и новые подтверждения своих опасений. Что привело бдительных пользователей к мысли о двойнике миссис Трамп и возможна ли вообще такая подмена в реальной жизни?

О двойнике Мелании Трамп заговорили после недавнего выхода в свет президента США и его супруги. Пара появилась вместе на лужайке возле Белого дома, чтобы сесть в президентский вертолет Marine One.

Видео и фото, сделанные журналистами в этот момент, и дали обильную пищу для тревожных слухов. Кто-то проанализировал фото, где жена президента улыбается и провозгласил:

«Посмотрите на фотографии. Очевидно, что это не Мелания. Найдите хоть один ее снимок, на котором она улыбается подобным образом»

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Кто-то проделал более серьезную работу и сопоставил множество факторов:

«Улыбка, скулы, походка — это определенно не Мелания»

А были и те, что отпустили свое воображение на волю и даже определили, что роль первой леди играет профессионалка:

«Трамп нанял актрису, чтобы она сопровождала его в этот день. Она все время в огромных темных очках, чтобы люди не заметили подмены»

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Разумеется, вставили свои «пять копеек» и шутники. Некоторые пользователи твиттера предположили, что Меланию временно заменили на фронтмена группы «Aerosmith» Стива Тайлера

Большинство сторонников новой теории заговора считают, что подмена произошла по политическим мотивам. Они уверены, что госпожа Трамп категорически отказалась участвовать в предвыборной кампании супруга и тот был вынужден найти ей замену. На втором месте гипотеза о семейных проблемах, вплоть до развода, возникших в самое неподходящее время — накануне выборов.

Это уже не первый случай, когда американцы обнаруживают подмену Мелании Трамп. В прошлый раз появление двойника женщины обсуждали в 2017 году. В соцсетях даже появился особый хэштег #FakeMelania, который публиковали под фотографиями первой леди, на которых она выглядела необычно.

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Дело приняло настолько серьезный оборот, что пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм была вынуждена опубликовать официальный ответ всем сторонникам теории двойников:

«Сейчас вся Америка поглощена нелепыми слухами о том, что Мелания Трамп использует двойника во время публичных выходов, вместо того, чтобы обратить внимание на ее работу, которую она делает в интересах людей, включая деятельность, связанную с опиоидным кризисом, охватившим нашу страну»

Более лаконичным было заявление экс-сотрудника Белого дома и бывшего агента Секретной службы Джонатан Вакроу, который ныне подвизался на поприще журналистики и трудится в CNN. Этот заслуживающий доверия человек утверждает, что Секретная служба США принципиально не использует двойников.

Три года назад шум вокруг подмены госпожи Трамп утих сам по себе. В этот раз сторонники теории двойников более активны — в этом нет ничего удивительного, ведь скоро американцам придется делать выбор и к претендентам на высокий пост и членам их семей приковано особенно пристальное внимание.