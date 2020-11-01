Как надзирательница концлагеря стала женой еврея 

После Второй Мировой войны и Нюрнбергского процесса многие палачи СС избежали наказания. В числе сбежавших от правосудия — надзирательница женского концлагеря Эльфрида Хут, которая обжилась в Соединенных Штатах.

Равенсбрюк

О прошлом кровавой надзирательницы концлагеря известно немного. Эльфрида появилась на свет в 1922-м. Далее, 22 года спустя, будучи совсем еще юной, она пополнила ряды СС. До конца войны Эльфрида служила в «Равенсбрюке».

Концлагерь располагался в 90 километрах от столицы Третьего рейха. Первоначально туда в качестве бесплатной рабочей силы свозили немок, «позорящих нацию». В 1939-м ряды заключенных пополнили австрийские цыганки.

С каждым шагом нацистской армии на восток лагерь пополнялся. Еще до нападения на Советский союз численность узниц концлагеря достигла 4,5 тыс. К 1943 году эта цифра достигла почти 11 тыс. — в лагерь сотнями свозили несчастных жительниц оккупированных территорий от Парижа до Крыма. В «Энциклопедии Холокоста» бывшая узница «Равенсбрюка», Бланка Ротшильд, так описывает свои первые минуты в лагере смерти: «В „Равенсбрюке“ нас ждал сущий ад. У нас отобрали всю одежду. Заставили нас пройти медицинское обследование, и это было… даже слово "стыдно" тут не подходит, потому что в людях, которые его проводили, не было ничего человеческого. Они были хуже, чем животные».

За неполные шесть лет с момента создания концлагеря и до освобождения Германии через кровавые жернова «Равенсбрюка» прошло более 150 тыс. человек. Две трети, почти 100 тыс. узников, не вышли из-за колючей проволоки концлагеря живыми. Заключенные умирали от голода, болезней и изнурительного труда, многих заживо сжигали в крематории или умерщвляли в газовых камерах. Почти над сотней женщин ставили жуткие медицинские эксперименты.

В разные годы в «Равенсбрюке» проходило службу 546 женщин-надзирательниц. Многие из этих палачей в юбках были казнены или приговорены к длительным тюремным срокам. Но некоторым эсэсовкам все же удалось избежать правосудия. [С-BLOCK]

Эмиграция и депортация

Неизвестно, как Эльфриде Хут удалось избежать Нюрнбергского процесса. Свое прошлое она тщательно скрывала более полувека — о жуткой биографии Эльфриды не знал даже ее супруг. Замужем она была за Фредом Вильямом Ринкелем — евреем, которому удалось выжить в Холокосте. Конспирация Эльфриды Хут работала безукоризненно — американские СМИ писали, что бывшая надзирательница даже посещала с мужем синагогу.

В 1959 году супруги подали заявление на визу в США, до конца своих дней Ринкель с женой жил в Калифорнии. Там, близ Сан-Франциско, он и похоронен. В Los Angeles Times сообщалось, что рядом с последним приютом Ринкеля было выкуплено место погребения и для Эльфриды. И даже, по сведениям газеты, установлено одно на двоих надгробие, увенчанное звездой Давида. После смерти мужа Эльфрида жила в основном на социальное пособие. По некоторым данным, «пенсия» бывшей эсэсовки составляла около $20 тыс. в год.

Но Эльфриде Хут-Ринкель не суждено было до конца своих дней прожить под калифорнийским солнцем и упокоиться рядом с мужем. После расследования, длившегося более полувека, власти США депортировали военную преступницу. Она стала первой и, по некоторым сведениям, последней женщиной, которой было отказано в проживании на территории Штатов из-за пособничества нацистскому режиму и причастности к смерти тысяч человек. В 2006 году Эльфрида вернулась в Германию в возрасте 84 лет — ослепшая на один глаз из-за диабета и страдающая от артрита. Дальнейшая ее судьба неизвестна.