«Собирай манатки и езжай!» 

Галя уехала в Израиль, к морю и солнцу, в 29 лет, оставив в Москве любимую и престижную работу. Она ни разу не пожалела о своем решении: новая жизнь без телефона в руках оказалась гораздо интереснее и приятнее. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о переезде в Израиль.

Как все началось

Когда мне было 20, я мечтала работать на радио. На последних курсах журфака я уже обещала своим друзьям-музыкантам, что скоро буду звать их на гостевые эфиры. Откуда в моей голове была такая уверенность — не знаю. Но это сработало. Картинки из воображения превратились в должность редактора разговорного шоу на «Маяке». А потом и на Comedy Radio.

И вот, в разгар исполнения моих карьерных желаний я впервые еду в Израиль по программе Таглит. И узнаю много нового об этой стране, мире и себе. Таглит — это совершенно особенная, продуманная до мелочей поездка.

Все, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и даже ешь в эти десять дней будто находит внутри тебя кнопки, отвечающие за очень сильные эмоции

Мы говорили во время путешествия о своих корнях, об истории народа, о предназначении. О том, что такое рабство и что такое — свобода. И все это на фоне впечатляющих пейзажей и теплого морского бриза в феврале.

Тогда ко мне в руки впервые попали буклеты о Масе — программах для евреев, которые открывают возможность жить и учиться в Израиле от четырех до десяти месяцев. Эти буклеты были будто дверью в какой-то другой загадочный мир. Но в тот момент я сразу для себя ее захлопнула. Ведь в Москве меня ждали эфиры, живые концерты с музыкантами и по-настоящему большое событие. Мы запустили новую радиостанцию — Comedy Radio.

Трепет и удовольствие от причастности к этому быстро спустили меня с небес на землю. То есть вернули из Израиля в Россию. Но тогда впервые в жизни я задумалась о том, что можно жить по-другому. Что в этом мире есть больше возможностей, чем те, что очерчены МКАДом.

А дальше меня закрутил поток ответов на вопрос «А что еще я могу?» Я нырнула с головой в музыкальный менеджмент, пиар и рекламу и стала работать с музыкантами и артистами. Вела рекламные контракты российских селебрити и сотрудничала с мировыми брендами. Разрабатывала и реализовывала масштабные пиар-кампании концертов, музыкальных релизов и телешоу. Я стала первым менеджером в России, который вел коллаборацию телевизионного шоу с Apple Music и iTunes.

Это был потрясающий опыт и очень интересное время. Личная жизнь, выходные и сон меня не очень-то интересовали в тот период. Мною двигало стремление сделать что-то по-настоящему важное. Но за этим стремлением я не заметила, как батарейка начала садиться.

Переломный момент

Я работала пиар-менеджером в Comedy Club Production, когда все изменилось. Перерыв между съемками проектов совпал с праздничными днями, и я поняла, что это мой шанс отдохнуть. В Москве была сильная метель, а потом четыре часа полета — и вдруг все цветет, пахнет, пляж с белоснежным песком и не выключающееся солнце. Я прилетела в Израиль.

Тогда ко мне вернулись те самые буклеты о Масе, но только уже в виде людей и эмоций. Я встретилась с подругой, которая жила в тот момент в Израиле по программе Маса и не могла налюбоваться тем, как она светилась. Я много общалась с местными и поражалась их легкости, веселью, открытости. Я гуляла, дышала, смотрела по сторонам, и вдруг внутри зажегся огонек: «А почему бы и нет?» Пять дней в Израиле, а до этого пять лет в России — ровно столько мне понадобилось, чтобы снова вернуться к этой загадочной двери в другой мир. И на этот раз аккуратно ее приоткрыть.

Я возвращаюсь в офис и рассказываю коллегам (они же — мои подруги) про отпуск. Вскользь упоминаю, что, вообще-то, могу уехать туда жить по программе, но надо подумать об этом, ведь здесь вся моя жизнь и любимая работа, а что там? И тут на меня обрушиваются громкие свидетельства настоящей дружбы:

Что? Ты можешь пожить в теплой стране на берегу моря, путешествовать, учиться, узнавать новую культуру и людей и все это практически бесплатно? Почему ты еще сидишь на этом стуле? Собирай манатки и езжай!

Чуть позже я получила еще одну дозу смелости благодаря поддержке остальной команды. «Езжай, пробуй новое и ничего не бойся» — прозвучало от руководителей продакшна, несмотря на то, что расставаться было очень сложно.

Так я поехала на Масу. В 29 лет. Не имея ни плана, ни ожиданий, а только желание пробовать новое и узнавать себя. Тогда я об этом не подозревала, но оказалось, что я сделала шаг, который поделил мою жизнь на «до» и «после».

Маса

Я выбрала программу «Коучинг и личностный рост», чувствовала, что покопаться в себе — нужная мне отдушина. Плюс четыре месяца на море — прекрасно же. И потом можно вернуться к своим звездным проектам. Но это потом. А пока я вернулась в «студенческое время» и делила комнату с соседкой. Первый день был очень странным, в голове постоянно вертелся вопрос: «Что я здесь делаю?» Но на следующий день этот вопрос бесследно исчез, и выяснилось, что я умею с легкостью адаптироваться к условиям, в которых раньше себя и представить не могла.

Lenta.Ru

Мы жили по восемь человек в квартире, учили иврит, ходили на лекции, получали стипендию, плавали в море по два раза в день и путешествовали по стране. Кстати, с невероятно умными и талантливыми гидами. А еще вели качественные разговоры с собой и друг с другом на занятиях коучингом. И я с удовольствием «копала». Пока лопата не натыкалась на что-то звонкое. Например, на темы о личных границах, ответственности и выборе. И все это было потрясающим глотком свежего воздуха, за который я безмерно благодарна.

Маса — прекрасный шанс попробовать, каково это — жить в Израиле. Это как зайти в море в спасательном круге — и кайф, и безопасно. Ты держишься, изучаешь воду, а потом принимаешь решение: выбросить круг и нырнуть с головой или вернуться на берег. Я, конечно, нырнула. И осталась еще на четыре месяца программы, а потом получила гражданство и сняла квартиру. И у меня по-прежнему не было четкого плана. Но то количество открытий и счастливых моментов, которое я накопила за время Масы, привело меня к естественному прыжку дальше и глубже.

Выход из Египта

Первое, что я поняла в Израиле — оказалось, можно жить, не держа постоянно в руках телефон. За годы работы менеджером я так привыкла быть на связи круглосуточно, что даже не задумывалась, а можно ли по-другому. А тут — я сижу на балконе студенческой квартиры, уже три часа разговариваю с новыми друзьями и вдруг осознаю, что не помню, где мой телефон. И это кардинально новое чувство. Может показаться — мелочь, но на самом деле это фундамент наслаждения жизнью.

Только в Израиле я по-настоящему поняла смысл избитой фразы «быть в моменте». Ты просто начинаешь ощущать жизнь ярче, отношения с людьми становятся глубже и все, что ты делаешь, будь то прогулка, ужин или разговор становится каким-то удивительно приятным занятием

В еврейской традиции есть метафора, которая мне очень нравится. Переломный момент в истории еврейского народа — это выход из Египта. Моисей вывел евреев из рабства, и они стали свободными людьми. И сегодня мы часто сами создаем себе «Египет». Мы входим в рабство, в зависимость от телефона, работы, друга или чужого мнения. В путешествиях на Таглите и Масе, когда мы зависали в телефоне вместо того, чтобы смотреть по сторонам, гиды нам напоминали: «Выйдите из Египта». Мы откладывали телефоны и выходили. И становились свободными людьми.

Климат

Климат имеет значение. Оказалось, лето может длиться семь месяцев, и все это время можно не сушить волосы феном, не носить носки и не простужаться. Оказалось, все это может вызывать постоянный восторг. И главное «оказалось» — в моем распоряжении появилась энергия, которая раньше уходила на то, чтобы согреться.

Я давно знала про себя, что лето, солнце и море — это мое. Пережить время холодов в Москве для меня всегда было испытанием. Но я никогда не думала, что подходящий климат может так мощно влиять на состояние. Тело нужно уметь слушать. Если оно чего-то просит — на то есть причины. А мое — всегда выпрашивало тепла. И наконец, получило. В Израиле в среднем 35 дней в году, когда не светит солнце. Поэтому даже зимой, когда здесь сильный ветер, высокая влажность и дожди — солнце всегда где-то рядом.

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Ментальность

И третье важное открытие — это ментальность. Противоречивый, громкий и яркий Израиль — отличный пример реальности, которую каждый воспринимает по-своему. Здесь люди с одинаковым рвением помогают незнакомцам и расталкивают тех же незнакомцев локтями в транспорте.

Но для меня Израиль — это место, где живут открытые люди, умеющие поддерживать. Видя как ты ломаешь язык, пытаясь говорить на иврите, они помогают и все время хвалят. Где падаешь с самоката, и к тебе подбегают пять человек с разных концов улицы, предлагая водичку, пластырь или подвезти. Где тотальные незнакомцы платят за тебя в транспорте, видя, что твой проездной не работает. Где все постоянно чем-то делятся, меняются и отдают просто так. Книги, одежду, мебель.

Например, здесь люди не выбрасывают мебель, которая им уже не нужна, они просто выносят ее на улицу. Сначала я удивлялась тому, что повсюду на тротуарах вижу отличные диваны, шкафы и даже телевизоры. Теперь я уже знаю множество историй о том, как люди обставили всю квартиру, просто гуляя по району.

Для меня Израиль — это место, где люди свободны. Где, рассказывая о своем возрасте, вероисповедании, ориентации или самоидентификации, ты не услышишь никакой оценки

Любимая фраза израильтян: «Возраст — это просто номер». И он не становится здесь ни сдерживающим, ни побуждающим фактором ни для чего. Ты свободен от этих рамок. Как и от многих других. В Израиле можно прийти в модный бар в тренировочных штанах или шлепках, зная, что не поймаешь ни одного взгляда, намекающего, что ты «не вписываешься». Проверено лично много раз.

А еще мне очень нравится безразличие местных к тому, чтобы что-то кому-то показать. Знаете как отличить здесь на улице очень богатых людей? Никак. Ни по каким внешним признакам вы не признаете израильского Билла Гейтса . Это особенно интересно замечать мне, человеку, приехавшему из России. Где если кто-то зарабатывает (или получает от папы/мужа) много денег, он позаботится о том, чтобы все вокруг были в курсе.

В Израиле люди могут зарабатывать по десять тысяч долларов и ездить на маленькой машине среднего класса. Или на самокате. Потому что им нужно транспортное средство, чтобы передвигаться и удобно парковаться. А не чтобы соседи упали в обморок от восторга. Большинству людей здесь плевать, что модно и престижно. Они покупают машины, одежду, сумки и дома, которые адекватны их реальности, а не потребности быть крутым в глазах других. И это — про свободу. И это по мне.

О Тель-Авиве

Израиль — это соединение Запада и Востока в одной точке. И особенно это можно почувствовать в Тель-Авиве, городе, в котором гармонично сочетаются очень разные энергии.

Здесь ты смотришь на современнейшие стеклянные высотки и чувствуешь себя в центре событий — энергия бизнеса, технологий и денег бьет ключом. Здесь же ты ходишь по узким улочкам с брусчаткой, низкими домами и восточным колоритом. Здесь же есть районы художников, где каждую стену украшают яркие граффити, а ты ощущаешь энергию свободы и творчества. Здесь и причесанная эстетика, аккуратные и светлые особняки с колоннами и уникальной историей, построенные еще при англичанах. А еще здесь море, где можно отключаться от реальности, растворяться в сумасшедших цветах заката и ловить состояние потока.

При этом, а может, поэтому Тель-Авив в десятке самых дорогих городов мира. Особенно все, что касается недвижимости. Здесь вы встретите много людей за 30, которые делят квартиру с соседями, чтобы «потянуть» аренду в центре. Я делала также. Об очевидных минусах говорить не буду, зато плюсы меня веселили. Например, здесь другая культура ходить в гости. Страна маленькая, все рядом, и поэтому люди не собираются друг к другу в гости за месяц, как в Москве. Они могут гулять мимо и просто зайти.

Никто не встречает гостей у дверей с хлебом-солью, а просто машет с балкона, мол: «Привет, братан, я тут!» «Братан» посидит с тобой часок и пойдет дальше по своим делам

Когда я жила с соседями, то часто знакомилась с новыми людьми, ничего для этого не делая. Варишь себе кофе утром на кухне, и вдруг заходит незнакомец, широко улыбается и спрашивает, как мои дела. Просто к соседу зашел друг.

О русских

В Израиле много русских. В некоторых городах ты вспоминаешь, что находишься за границей, только потому, что вместо березок вокруг растут пальмы. Все остальное — вывески, разговоры и Первый канал, который включен в салоне красоты, создает впечатление, будто ты на Родине. Только в прошлом, лет 20-30 назад. Эдакая машина времени — можно сесть на автобус и через 30 минут попасть в Россию 90-х.

Другая часть русских в Израиле — это те, кто приехали уже в 2000-е. Русское комьюнити, с которым я познакомилась благодаря Масе и Тель-Авиву — это умные, креативные, талантливые люди, которые развивают в Израиле культуру и искусство в разных форматах. Они запускают проекты в сфере неформального образования, арт-выставки, кинопоказы, лекции и множество телеграм-каналов с тонной полезной информации. Русские создают здесь немало проектов, которые и просвещают, и развлекают. Самые известные — Bein Israel и Шиши Шабат Исраэли.

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О новом и немного старом

Найти себя в новом месте — это непросто. Израиль — очень дорогая страна, и рынок здесь совсем другой, другие профессии востребованы. Израиль — страна хайтека. Каждый вложенный шекель на счету, ценится аналитика и деятельность, результат которой легко переводится в цифры. И чтобы жить хорошо — нужно подстроить свои навыки под эту действительность. В этом и сложность, и плюс, ведь новая реальность заставляет открывать в себе новое и постоянно развиваться. Причем как личностно, так и профессионально.

В Израиле я впервые попробовала кататься на серфе и сапе, ночевать в пустыне в палатке, писать сценарии на английском, говорить на иврите, делать декор своими руками, проводить коуч-сессии с клиентами, писать бизнес-планы и готовить настоящую израильскую шакшуку. А еще быть фрилансером: сейчас я сотрудничаю с несколькими проектами в качестве автора. Например, для блога Canva пишу статьи о дизайне, маркетинге и карьере.

И, вероятно, ничего из этого я бы о себе не узнала, если бы не рискнула поехать на Масу. Или если бы когда-то не начала работать в шоу-бизнесе. А может, если бы однажды не поехала на Таглит. Я все время думаю о том, где начинается цепочка событий, которая приводит нас в «сегодня». Которая меня, например, привела в домик на берегу моря, где я живу сейчас. И к осознанию того, что счастье не зависит от того, есть ли у тебя крутая работа и трехзначная зарплата, парень или муж, модная машина или квартира.

Счастье начинается с желания быть счастливым и умения замечать красоту. С чувства благодарности и исследования себя

Сейчас я готовлю к запуску проект, который совместит такие исследования и путешествия — «Go & Grow». Это будут короткие туры в самые живописные места в Израиле, но не с гидом, а с коучем. Путешествия, которые позволят увидеть много интересного и вдохновляющего не только вокруг, но и внутри себя. Найти в себе вопросы и ответы, сделать открытия. А эта земля поможет, станет проводником. Потому что Израиль — это однозначно место силы. И я мечтаю предложить это почувствовать и другим.