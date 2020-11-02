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«Собирай манатки и езжай!» 

Lenta.ru 2 часа назад
«Собирай манатки и езжай!»
Фото: Lenta.ru
Галя уехала в Израиль, к морю и солнцу, в 29 лет, оставив в Москве любимую и престижную работу. Она ни разу не пожалела о своем решении: новая жизнь без телефона в руках оказалась гораздо интереснее и приятнее. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о переезде в Израиль.

Как все началось

Когда мне было 20, я мечтала работать на радио. На последних курсах журфака я уже обещала своим друзьям-музыкантам, что скоро буду звать их на гостевые эфиры. Откуда в моей голове была такая уверенность — не знаю. Но это сработало. Картинки из воображения превратились в должность редактора разговорного шоу на «Маяке». А потом и на Comedy Radio.
И вот, в разгар исполнения моих карьерных желаний я впервые еду в Израиль по программе Таглит. И узнаю много нового об этой стране, мире и себе. Таглит — это совершенно особенная, продуманная до мелочей поездка.

Все, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и даже ешь в эти десять дней будто находит внутри тебя кнопки, отвечающие за очень сильные эмоции

Мы говорили во время путешествия о своих корнях, об истории народа, о предназначении. О том, что такое рабство и что такое — свобода. И все это на фоне впечатляющих пейзажей и теплого морского бриза в феврале.
Тогда ко мне в руки впервые попали буклеты о Масе — программах для евреев, которые открывают возможность жить и учиться в Израиле от четырех до десяти месяцев. Эти буклеты были будто дверью в какой-то другой загадочный мир. Но в тот момент я сразу для себя ее захлопнула. Ведь в Москве меня ждали эфиры, живые концерты с музыкантами и по-настоящему большое событие. Мы запустили новую радиостанцию — Comedy Radio.
Трепет и удовольствие от причастности к этому быстро спустили меня с небес на землю. То есть вернули из Израиля в Россию. Но тогда впервые в жизни я задумалась о том, что можно жить по-другому. Что в этом мире есть больше возможностей, чем те, что очерчены МКАДом.
А дальше меня закрутил поток ответов на вопрос «А что еще я могу?» Я нырнула с головой в музыкальный менеджмент, пиар и рекламу и стала работать с музыкантами и артистами. Вела рекламные контракты российских селебрити и сотрудничала с мировыми брендами. Разрабатывала и реализовывала масштабные пиар-кампании концертов, музыкальных релизов и телешоу. Я стала первым менеджером в России, который вел коллаборацию телевизионного шоу с Apple Music и iTunes.
Это был потрясающий опыт и очень интересное время. Личная жизнь, выходные и сон меня не очень-то интересовали в тот период. Мною двигало стремление сделать что-то по-настоящему важное. Но за этим стремлением я не заметила, как батарейка начала садиться.

Переломный момент

Я работала пиар-менеджером в Comedy Club Production, когда все изменилось. Перерыв между съемками проектов совпал с праздничными днями, и я поняла, что это мой шанс отдохнуть. В Москве была сильная метель, а потом четыре часа полета — и вдруг все цветет, пахнет, пляж с белоснежным песком и не выключающееся солнце. Я прилетела в Израиль.
Тогда ко мне вернулись те самые буклеты о Масе, но только уже в виде людей и эмоций. Я встретилась с подругой, которая жила в тот момент в Израиле по программе Маса и не могла налюбоваться тем, как она светилась. Я много общалась с местными и поражалась их легкости, веселью, открытости. Я гуляла, дышала, смотрела по сторонам, и вдруг внутри зажегся огонек: «А почему бы и нет?» Пять дней в Израиле, а до этого пять лет в России — ровно столько мне понадобилось, чтобы снова вернуться к этой загадочной двери в другой мир. И на этот раз аккуратно ее приоткрыть.
Я возвращаюсь в офис и рассказываю коллегам (они же — мои подруги) про отпуск. Вскользь упоминаю, что, вообще-то, могу уехать туда жить по программе, но надо подумать об этом, ведь здесь вся моя жизнь и любимая работа, а что там? И тут на меня обрушиваются громкие свидетельства настоящей дружбы:

Что? Ты можешь пожить в теплой стране на берегу моря, путешествовать, учиться, узнавать новую культуру и людей и все это практически бесплатно? Почему ты еще сидишь на этом стуле? Собирай манатки и езжай!

Чуть позже я получила еще одну дозу смелости благодаря поддержке остальной команды. «Езжай, пробуй новое и ничего не бойся» — прозвучало от руководителей продакшна, несмотря на то, что расставаться было очень сложно.
Так я поехала на Масу. В 29 лет. Не имея ни плана, ни ожиданий, а только желание пробовать новое и узнавать себя. Тогда я об этом не подозревала, но оказалось, что я сделала шаг, который поделил мою жизнь на «до» и «после».

Маса

Я выбрала программу «Коучинг и личностный рост», чувствовала, что покопаться в себе — нужная мне отдушина. Плюс четыре месяца на море — прекрасно же. И потом можно вернуться к своим звездным проектам. Но это потом. А пока я вернулась в «студенческое время» и делила комнату с соседкой. Первый день был очень странным, в голове постоянно вертелся вопрос: «Что я здесь делаю?» Но на следующий день этот вопрос бесследно исчез, и выяснилось, что я умею с легкостью адаптироваться к условиям, в которых раньше себя и представить не могла.
Lenta.Ru 
Мы жили по восемь человек в квартире, учили иврит, ходили на лекции, получали стипендию, плавали в море по два раза в день и путешествовали по стране. Кстати, с невероятно умными и талантливыми гидами. А еще вели качественные разговоры с собой и друг с другом на занятиях коучингом. И я с удовольствием «копала». Пока лопата не натыкалась на что-то звонкое. Например, на темы о личных границах, ответственности и выборе. И все это было потрясающим глотком свежего воздуха, за который я безмерно благодарна.
Маса — прекрасный шанс попробовать, каково это — жить в Израиле. Это как зайти в море в спасательном круге — и кайф, и безопасно. Ты держишься, изучаешь воду, а потом принимаешь решение: выбросить круг и нырнуть с головой или вернуться на берег. Я, конечно, нырнула. И осталась еще на четыре месяца программы, а потом получила гражданство и сняла квартиру. И у меня по-прежнему не было четкого плана. Но то количество открытий и счастливых моментов, которое я накопила за время Масы, привело меня к естественному прыжку дальше и глубже.

Выход из Египта

Первое, что я поняла в Израиле — оказалось, можно жить, не держа постоянно в руках телефон. За годы работы менеджером я так привыкла быть на связи круглосуточно, что даже не задумывалась, а можно ли по-другому. А тут — я сижу на балконе студенческой квартиры, уже три часа разговариваю с новыми друзьями и вдруг осознаю, что не помню, где мой телефон. И это кардинально новое чувство. Может показаться — мелочь, но на самом деле это фундамент наслаждения жизнью.

Только в Израиле я по-настоящему поняла смысл избитой фразы «быть в моменте». Ты просто начинаешь ощущать жизнь ярче, отношения с людьми становятся глубже и все, что ты делаешь, будь то прогулка, ужин или разговор становится каким-то удивительно приятным занятием

В еврейской традиции есть метафора, которая мне очень нравится. Переломный момент в истории еврейского народа — это выход из Египта. Моисей вывел евреев из рабства, и они стали свободными людьми. И сегодня мы часто сами создаем себе «Египет». Мы входим в рабство, в зависимость от телефона, работы, друга или чужого мнения. В путешествиях на Таглите и Масе, когда мы зависали в телефоне вместо того, чтобы смотреть по сторонам, гиды нам напоминали: «Выйдите из Египта». Мы откладывали телефоны и выходили. И становились свободными людьми.

Климат

Климат имеет значение. Оказалось, лето может длиться семь месяцев, и все это время можно не сушить волосы феном, не носить носки и не простужаться. Оказалось, все это может вызывать постоянный восторг. И главное «оказалось» — в моем распоряжении появилась энергия, которая раньше уходила на то, чтобы согреться.
Я давно знала про себя, что лето, солнце и море — это мое. Пережить время холодов в Москве для меня всегда было испытанием. Но я никогда не думала, что подходящий климат может так мощно влиять на состояние. Тело нужно уметь слушать. Если оно чего-то просит — на то есть причины. А мое — всегда выпрашивало тепла. И наконец, получило. В Израиле в среднем 35 дней в году, когда не светит солнце. Поэтому даже зимой, когда здесь сильный ветер, высокая влажность и дожди — солнце всегда где-то рядом.
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Ментальность

И третье важное открытие — это ментальность. Противоречивый, громкий и яркий Израиль — отличный пример реальности, которую каждый воспринимает по-своему. Здесь люди с одинаковым рвением помогают незнакомцам и расталкивают тех же незнакомцев локтями в транспорте.
Но для меня Израиль — это место, где живут открытые люди, умеющие поддерживать. Видя как ты ломаешь язык, пытаясь говорить на иврите, они помогают и все время хвалят. Где падаешь с самоката, и к тебе подбегают пять человек с разных концов улицы, предлагая водичку, пластырь или подвезти. Где тотальные незнакомцы платят за тебя в транспорте, видя, что твой проездной не работает. Где все постоянно чем-то делятся, меняются и отдают просто так. Книги, одежду, мебель.
Например, здесь люди не выбрасывают мебель, которая им уже не нужна, они просто выносят ее на улицу. Сначала я удивлялась тому, что повсюду на тротуарах вижу отличные диваны, шкафы и даже телевизоры. Теперь я уже знаю множество историй о том, как люди обставили всю квартиру, просто гуляя по району.

Для меня Израиль — это место, где люди свободны. Где, рассказывая о своем возрасте, вероисповедании, ориентации или самоидентификации, ты не услышишь никакой оценки

Любимая фраза израильтян: «Возраст — это просто номер». И он не становится здесь ни сдерживающим, ни побуждающим фактором ни для чего. Ты свободен от этих рамок. Как и от многих других. В Израиле можно прийти в модный бар в тренировочных штанах или шлепках, зная, что не поймаешь ни одного взгляда, намекающего, что ты «не вписываешься». Проверено лично много раз.
А еще мне очень нравится безразличие местных к тому, чтобы что-то кому-то показать. Знаете как отличить здесь на улице очень богатых людей? Никак. Ни по каким внешним признакам вы не признаете израильского Билла Гейтса. Это особенно интересно замечать мне, человеку, приехавшему из России. Где если кто-то зарабатывает (или получает от папы/мужа) много денег, он позаботится о том, чтобы все вокруг были в курсе.
В Израиле люди могут зарабатывать по десять тысяч долларов и ездить на маленькой машине среднего класса. Или на самокате. Потому что им нужно транспортное средство, чтобы передвигаться и удобно парковаться. А не чтобы соседи упали в обморок от восторга. Большинству людей здесь плевать, что модно и престижно. Они покупают машины, одежду, сумки и дома, которые адекватны их реальности, а не потребности быть крутым в глазах других. И это — про свободу. И это по мне.

О Тель-Авиве

Израиль — это соединение Запада и Востока в одной точке. И особенно это можно почувствовать в Тель-Авиве, городе, в котором гармонично сочетаются очень разные энергии.
Здесь ты смотришь на современнейшие стеклянные высотки и чувствуешь себя в центре событий — энергия бизнеса, технологий и денег бьет ключом. Здесь же ты ходишь по узким улочкам с брусчаткой, низкими домами и восточным колоритом. Здесь же есть районы художников, где каждую стену украшают яркие граффити, а ты ощущаешь энергию свободы и творчества. Здесь и причесанная эстетика, аккуратные и светлые особняки с колоннами и уникальной историей, построенные еще при англичанах. А еще здесь море, где можно отключаться от реальности, растворяться в сумасшедших цветах заката и ловить состояние потока.
При этом, а может, поэтому Тель-Авив в десятке самых дорогих городов мира. Особенно все, что касается недвижимости. Здесь вы встретите много людей за 30, которые делят квартиру с соседями, чтобы «потянуть» аренду в центре. Я делала также. Об очевидных минусах говорить не буду, зато плюсы меня веселили. Например, здесь другая культура ходить в гости. Страна маленькая, все рядом, и поэтому люди не собираются друг к другу в гости за месяц, как в Москве. Они могут гулять мимо и просто зайти.

Никто не встречает гостей у дверей с хлебом-солью, а просто машет с балкона, мол: «Привет, братан, я тут!» «Братан» посидит с тобой часок и пойдет дальше по своим делам

Когда я жила с соседями, то часто знакомилась с новыми людьми, ничего для этого не делая. Варишь себе кофе утром на кухне, и вдруг заходит незнакомец, широко улыбается и спрашивает, как мои дела. Просто к соседу зашел друг.

О русских

В Израиле много русских. В некоторых городах ты вспоминаешь, что находишься за границей, только потому, что вместо березок вокруг растут пальмы. Все остальное — вывески, разговоры и Первый канал, который включен в салоне красоты, создает впечатление, будто ты на Родине. Только в прошлом, лет 20-30 назад. Эдакая машина времени — можно сесть на автобус и через 30 минут попасть в Россию 90-х.
Другая часть русских в Израиле — это те, кто приехали уже в 2000-е. Русское комьюнити, с которым я познакомилась благодаря Масе и Тель-Авиву — это умные, креативные, талантливые люди, которые развивают в Израиле культуру и искусство в разных форматах. Они запускают проекты в сфере неформального образования, арт-выставки, кинопоказы, лекции и множество телеграм-каналов с тонной полезной информации. Русские создают здесь немало проектов, которые и просвещают, и развлекают. Самые известные — Bein Israel и Шиши Шабат Исраэли.
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О новом и немного старом

Найти себя в новом месте — это непросто. Израиль — очень дорогая страна, и рынок здесь совсем другой, другие профессии востребованы. Израиль — страна хайтека. Каждый вложенный шекель на счету, ценится аналитика и деятельность, результат которой легко переводится в цифры. И чтобы жить хорошо — нужно подстроить свои навыки под эту действительность. В этом и сложность, и плюс, ведь новая реальность заставляет открывать в себе новое и постоянно развиваться. Причем как личностно, так и профессионально.
В Израиле я впервые попробовала кататься на серфе и сапе, ночевать в пустыне в палатке, писать сценарии на английском, говорить на иврите, делать декор своими руками, проводить коуч-сессии с клиентами, писать бизнес-планы и готовить настоящую израильскую шакшуку. А еще быть фрилансером: сейчас я сотрудничаю с несколькими проектами в качестве автора. Например, для блога Canva пишу статьи о дизайне, маркетинге и карьере.
И, вероятно, ничего из этого я бы о себе не узнала, если бы не рискнула поехать на Масу. Или если бы когда-то не начала работать в шоу-бизнесе. А может, если бы однажды не поехала на Таглит. Я все время думаю о том, где начинается цепочка событий, которая приводит нас в «сегодня». Которая меня, например, привела в домик на берегу моря, где я живу сейчас. И к осознанию того, что счастье не зависит от того, есть ли у тебя крутая работа и трехзначная зарплата, парень или муж, модная машина или квартира.

Счастье начинается с желания быть счастливым и умения замечать красоту. С чувства благодарности и исследования себя

Сейчас я готовлю к запуску проект, который совместит такие исследования и путешествия — «Go & Grow». Это будут короткие туры в самые живописные места в Израиле, но не с гидом, а с коучем. Путешествия, которые позволят увидеть много интересного и вдохновляющего не только вокруг, но и внутри себя. Найти в себе вопросы и ответы, сделать открытия. А эта земля поможет, станет проводником. Потому что Израиль — это однозначно место силы. И я мечтаю предложить это почувствовать и другим.
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