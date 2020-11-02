На видео сняли акулу, укусившую туристку 

На видео попала беспечная туристка, которой встреча с акулой обошлась слишком дорого. Девушка рассказала, что отдыхала на Багамский островах. Там в развлекательном парке она решила забраться в водоём с декоративными акулами чтобы обменяться с ними энергией. Очевидно, одна из акул восприняла это намерение слишком прямолинейно и укусила туристку за руку, оставив кровавые следы. Девушка тут же выскочила из бассейна и отправилась к врачу.