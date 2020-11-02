Героически спасший 469 пассажиров пилот потерял работу 

Австралийский пилот авиакомпании Qantas, который героически спас жизни пассажиров в 2010 году, потерял работу из-за коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о 63-летнем Ричарде де Креспиньи (Richard de Crespigny), предотвратившем авиакатастрофу лайнера A380 с 469 пассажирами на борту. Благодаря своей сообразительности командир воздушного судна сумел посадить самолет со взорвавшимся двигателем спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Сингапура.

Как рассказал Креспиньи, он не выходил на работу с марта 2020 года, когда в авиационном мире случился кризис из-за пандемии, а недавно ему сообщили, что его 45-летняя карьера завершится в ноябре.

«Я буду смотреть на А380 с воспоминаниями, похожими на воспоминания Нила Армстронга, когда он взглянул в небо и увидел свой след на Луне. Я буду скучать по командам в кабине самолета, которые вместе решали любые проблемы, начиная с плохой погоды и отказов самолетов, заканчивая помощью пассажирам во время их физического и эмоционального стресса», — рассказал он.

По словам Креспиньи, ситуация в авиационной отрасли не улучшится, пока власти государств не откроют все внешние границы и не будет изобретена вакцина от коронавируса. Тем не менее он верит, что сфера туризма в будущем придет в норму