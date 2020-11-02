Через три года, 9 октября 2012, на Юсуфзай было совершено покушение. Малала возвращалась домой на школьном автобусе, который позже был остановлен людьми в масках и с оружием. Один из них стал расспрашивать детей, кто из них Малала. После этого, как ее личность была установлена, талиб выстрелил в девочку. Юсуфзай была доставлена в военный госпиталь города Пешавар в критическом состоянии. Позже, когда ее состояние стабилизировалось, пакистанское правительство организовало для Малалы авиаперелёт в Великобританию для прохождения лечения в больнице города Бирмингем. И лишь 4 января 2013 года девочка была выписана из медицинского учреждения.