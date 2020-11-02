Малала Юсуфзай
в возрасте 17 лет стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю ее существования. «Рамблер» расскажет о достижениях девушки подробнее.
Еще в возрасте 11 лет Малала стала известна благодаря блогу, который она вела на BBC. В нем она подробно раскрывала жизнь при режиме талибов
, об их попытке взять под контроль долину Сват и о своих взглядах на развитие образования для девочек. Позже за свои достижения Малала получила Национальную пакистанскую молодежную премию мира.
Через три года, 9 октября 2012, на Юсуфзай было совершено покушение. Малала возвращалась домой на школьном автобусе, который позже был остановлен людьми в масках и с оружием. Один из них стал расспрашивать детей, кто из них Малала. После этого, как ее личность была установлена, талиб выстрелил в девочку. Юсуфзай была доставлена в военный госпиталь города Пешавар в критическом состоянии. Позже, когда ее состояние стабилизировалось, пакистанское правительство организовало для Малалы авиаперелёт в Великобританию для прохождения лечения в больнице города Бирмингем. И лишь 4 января 2013 года девочка была выписана из медицинского учреждения.
В 2013 году Юсуфзай подробнее рассказала о своей жизни, выпустив книгу «Я — Малала», написанную в соавторстве с военным корреспондентом Кристиной Лэмб. После этого представитель боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) Шахидулла Шахид в интервью пакистанской газете The Daily Nation выступил с угрозами в ее адрес.
Через год Малала была награждена Нобелевской премией мира совместно с Кайлашом Сатьяртхи за борьбу против притеснений детей и молодежи и за права детей на образование. Таким образом, Малала стала самым юным лауреатом этой престижной премии.
Сейчас Малала Юсуфзай занимается развитием своей собственной школы в Ливане для девочек-беженок из Сирии, а также занимается изучением политики, философии и экономики в Оксфордском университете.