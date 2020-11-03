Трагедии в личной жизни Джо Байдена 

Главным оппонентом Трампа на выборах 2020 года стал Джо Байден , который был вице-президентом с 2009 по 2017 годы. О его профессиональной карьере написано многое, но о личной жизни пишут редко. Все из-за трагедий, которые преследовали сенатора на протяжении всей жизни. "Рамблер" рассказывает, что происходило в личной жизни кандидата в президенты.

Первый брак

Первой супругой Байдена стала его университетская любовь Нейлия Хантер. Они поженились в 1966 году. В браке у них родились трое детей: два сына и дочь. Однако семейное счастье продлилось надолго. В 1972 году супруга и дочь Байдена погибли в автокатастрофе. Семья ехала за елкой на Рождество. Вместе с ними были сыновья сенатора. Они остались живы, но получили тяжелые травмы.

Второй брак

@joebiden

Спустя пять лет после гибели первой жены, в 1977 году Байден связал себя узами брака во второй раз. Его избранницей стала педагог Джилл Байден. СМИ сообщают, что они познакомились на свидании в слепую и понравились друг другу с первого взгляда. В этом браке у Байдена родилась дочь.

Судьба детей

Однако на трагической гибели первой супруги несчастья в семье Байдена не закончились. В 2015 году его старший сын Бо скончался от редкой формы рака мозга. Ему было 46 лет и он был генеральным прокурором штата Делавэр. У Бо остались дочь и сын.

Второй сын Байдена Хантер постоянно фигурирует в политических скандалах. Например, он стал одной из основных фигур украинского скандала администрации Трампа. Кроме того, его заставали за употреблением запрещенных веществ.