Президенты США, замешанные в секс-скандалах

Репутация главы государства должна быть безукоризненной. По крайней мере затем, чтобы к нему были лояльны избиратели. Однако многие президенты нередко жертвовали любовью граждан ради мимолетной интрижки и других слабостей. Подробнее о секс-скандалах, в которых были замешаны президенты США, — в материале "Рамблера".

35-й президент США славился своей неверностью. Ему приписывают романы с Мэрилин Монро Одри Хэпберн , Джэйн Мэнсфилд и Энджи Дикинсон . Вдобавок к этому, Кеннеди не чурался связей со служанками Белого дома и многочисленными практикантками. Жаклин, супруга президента, знала о его похождениях, но на публике никогда не закатывала скандалов.

Пожалуй, один из самых громких секс-скандалов, — интимная связь Билла Клинтона и его стажерки Моники Левински, о которой стало известно в 1998 году. По большей части президента начали порицать не столько за то, что он изменил жене, сколько за то, что Клинтон отрицал роман с Левински, будучи под присягой.

В широких кругах ходили слухи о том, что Рузвельт состоял в любовных отношениях со своими секретаршами Маргаритой Лехэнд и Грейс Талли, дальней родственницей Маргарет Сакли, министром труда Френсис Перкинс, лидером демократов Молли Дьюсон и принцессой Норвегии Мартой.

Однако самой известной любовницей президента стала Люси Мерсер. Именно она ухаживала за частично парализованным Рузвельтом долгие годы. Мерсер регулярно подначивала политика развестись с супругой и жениться на ней, однако он не пошел на это.