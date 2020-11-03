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Свадьба по приказу? Тайны звездной пары космонавтов 

РИА Новости 36 минут назад
Свадьба по приказу? Тайны звездной пары космонавтов
Фото: © РИА Новости / Александр Моклецов
Космическая любовь 3 ноября 1963 года объединила два сердца: Валентина Терешкова вышла замуж за Андрияна Николаева. Но все ли было, как у обычных людей, или эта история скрывает какой-то секрет?
Мужчина и женщина, побывавшие в космосе, решили жениться! Такого не бывало не то что в советской — в мировой истории. 3 ноября 1963 года Андриян Николаев и Валентина Терешкова стали одной семьей — брак они зарегистрировали в Грибоедовском Дворце бракосочетания, там до сих пор висят фотографии, запечатлевшие это событие.
© РИА Новости / Валерий Шустов /// Свадьба летчиков-космонавтов СССР, Героев Советского Союза Валентины Терешковой и Андрияна Николаева
Будь Терешкова и Николаев обычными людьми — инженерами или учителями — никто бы и не обратил внимания на их решение: ну сыграли свадьбу — и ладно.
Но космонавты — люди не простые, поэтому за их судьбой следили не только на родине, но и за рубежом. А так как сами молодожены старались не выставлять свою личную жизнь напоказ, любителям скандалов, интриг и расследований приходилось самим придумывать, что же происходит за закрытыми дверями квартиры Николаевых-Терешковых.
Раз уж пара космическая, то и семья у них должна быть совершенно необычной. Чего только о них не рассказывали…

Приказано жениться

Одна из самых популярных в народе версий создания этой семьи — приказ верховного руководства. Некоторые считают, что Никита Хрущев распорядился составить пару космонавтов. В пользу этой версии приводится и то, что банкет был оплачен правительством и прошел в Доме приемов. Хрущев, конечно, был приглашен на торжество, он же произнес и первый тост.
Хотя те, кто был знаком с героями этой истории, считают, что заставить Терешкову выйти замуж против ее воли было невозможно. С мнением космонавтов считались. К тому же, говорят, служебный роман заметили, когда он был уже в разгаре. На митинге в честь завершения полетов "Востока-5" и "Востока-6" Юрий Гагарин указал Хрущеву на стоявших рядом Терешкову с Николаевым и сказал, что пора их отправить во Дворец бракосочетания. Хрущев ответил, что права решать за них не имеет, но на свадьбу придет.
Получается, что если общественность и руководство в чем-то и надавили на пару, то только в том, что отношения двух таких видных людей следует узаконить. Все-таки космонавты должны подавать всем пример.

Космический эксперимент

Некоторые считают, что пара двух космонавтов образовалась исключительно как научный эксперимент. Ведь пытаются же вырастить разные растение в космосе — а тут вот решили посмотреть, какая семья получится из двух людей, побывавших за пределами Земли.

Особенный ребенок

Из предыдущей версии вытекает и эта — ребенок двух космонавтов стал продолжением космического эксперимента: ученым нужно было посмотреть, влияют ли космические путешествия на следующие поколения.
Про дочь Терешковой и Николаева рассказывали всякие жуткие истории: что родилась она, мол, совершенным инвалидом, ничего не видит и не слышит. Но на самом деле девочка была здорова, потом из нее выросла нормальная женщина, которая стала врачом.
© РИА Новости

Развод

Когда дочери исполнилось 18 лет, Терешкова и Николаев расстались. Это породило новую волну слухов. Хоть в 80-х развод уже никого так не пугал, как лет за 20 до этого, все равно окончание космической истории многих насторожило.
Почему они развелись? Закончился срок медицинского эксперимента? Истек контракт, подписанный с правительством?
Никто не знал, как живут космонавты, как ладят друг с другом — по умолчанию все должно было быть хорошо. Но, очевидно, что-то не сложилось. Возможно, просто не сошлись характерами. Не зря же близкие сравнивали эти отношения с соединением огня и воды, где в роли огня выступала, конечно, Терешкова. Может, они развелись бы и раньше, если бы не лежал на них груз ответственности перед страной и необходимость изображать идеальную пару, потому что советские космонавты просто не могут быть неидеальными.
© РИА Новости / Александр Моклецов
К чести обоих стоит сказать, что и после развода публика не узнала никаких грязных и шокирующих подробностей их жизни — так и приходилось некоторым самим что-то домысливать. Пусть семья у них не сложилась, но такое мирное расставание достойно образа советского космонавта.
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Комментарии
Люди , Статьи , Юрий Гагарин , Валентина Терешкова , Андриян Николаев , РИА Новости
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