Почему Бродского изгнали из СССР 

В 1970 году Иосиф Бродский написал: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Эти строки особенно актуальны для всех нас сегодня, в условиях пандемии. Сейчас ложно найти человека, который бы не был знаком с творчеством одного из крупнейших русскоязычных поэтов XX века. Но при жизни драматург неоднократно попадал в неприятности из-за своего творчества. «Рамблер» расскажет, почему поэта изгнали из СССР.

Своеобразным сигналом к началу преследований Иосифа Бродского в СССР стала статья-пасквиль, опубликованная в 1963-ем в «Вечернем Ленинграде». Подписались под ней некто Медведев, Лернер и Ионин. Название статья носила красноречивое — «Окололитературный трутень». В этом опусе журналисты высмеивали и попутно обвиняли Бродского в тунеядстве и антисоветских настроениях. В качестве доказательств своей правоты авторы статьи привели сточки из стихов Бродского, которые на самом деле были позаимствованы из произведений поэта Дмитрия Бобышева . Единственными строками самого Бродского были слова их его поэмы «Шествие». Причем, авторы статьи не постеснялись вырвать часть из начала произведения и часть — из его конца, чтобы в итоге получилась фраза «Люблю родину чужую».

Полностью сфабрикованное обвинение неожиданно вызвало живой отклик у читательской аудитории. Был ли он настоящим или поддельным, сейчас установить трудно. В «Вечернем Ленинграде» спустя неделю после первой стать были изданы письма читателей газеты. Они были полны возмущения и гнева по отношению к паразиту и бездельнику, который выдает себя за поэта. Официальные власти не медлили с реакцией на такие публикации. 13 января Иосиф Александрович был арестован.

В камере после ареста у писателя произошел сердечный приступ. От сердечной недостаточности Иосиф Александрович страдал после этого до конца жизни. Спустя некоторое время состоялся суд. Насколько он был заангажированным, можно судить по диалогу Бродского с судьей. Последний задал подсудимому вопрос, есть ли у него какие-то ходатайства. Иосиф Александрович спросил, за что его осудили. На это обвинитель ответил Бродскому, что это не ходатайство, а вопрос. Больше никаких объяснений не последовало. 13 марта 1964-го выдающийся русский поэт был приговорен за тунеядство к пяти годам принудительного труда. Под конвоем его отправили вместе с уголовниками в глубинку, в Архангельскую область.

На защиту Бродского встали Ахматова, Маршак, Шостакович и ряд других деятели культуры. Письма о помиловании поэта писали даже из-за границы. В частности, Жан-Поль Сартр . Такой резонанс возымел свое действие, и Бродскому «скостили» срок до статуса «условно отбытого». Больше всего на это решение повлияли угрозы Сартра, что любой советской делегации не будут рады за границей из-за гонений Иосифа Бродского.

Западные СМИ старались раздуть скандал, вынуждая Иосифа Александровича выступить в роли жертвы советского строя. Но поэт активно противился этому. Громкий процесс над ним сыграл и положительную роль: о Бродском узнали за границей. Позднее его произведения тайно вывозились из СССР и переводились на разные языки мира. За рубежом Иосиф Александрович стал настолько популярен, что его избрали почетным членом Баварской академии изящных искусств (1971 год). С таким резюме поэту в Стране Советов делать было нечего. Уже в начале мая 1972-го его вызвали в ОВИР и потребовали эмигрировать из СССР. Альтернативой этому решению была только психбольница, в которой поэта сгноили бы живьем. Иначе власти никак не могли от него избавиться. Конечно, Бродский выбрал эмиграцию. 4 июня он вылетел в Вену, навсегда лишенный советского гражданства.