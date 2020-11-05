В 1776 году Жана Батиста Мурона приговорили к каторжным работам на 100 лет и 1 день. «Рамблер» расскажет об этой истории подробнее.

16-летний Жан Батист Мурон был арестован в Марселе. Молодой человек был признан виновным в серии поджогов в деревне Тарасон. В качестве наказания суд приговорил его к каторжным работам на 100 лет и 1 день. А местом отбытия заключения назначили корабли военно-морского флота Франции.

К подобному наказанию приговаривали за самые тяжелые преступления, поскольку шансов выжить у каторжников практически не было. Задачей Батиста и других заключенных было орудовать тяжелым веслом, длиной в 11 метров. Каждая смена каторжников должна была грести по два часа.

Несмотря на тяжелую работу, кормили заключенных крайне плохо, например, сухарями, вареными бобами и постным маслом. А отличившимся давали кусок сухаря, смоченный в вине.

Жан для себя решил, что он всеми возможными способами должен выжить. Он старался экономить силы и каждую свободную минуту отдавать сну и отдыху. Мурон надеялся на помилование или сокращение срока, однако ничего из этого так и не случилось.

Когда Батисту исполнилось 100 лет, мэр французского города Тулон, где старик стал легендой, написал прошение Людовику XV с просьбой подарить старику оставшиеся годы. Короля поразила эта история, и он немедленно подписал акт о помиловании. Однако, на удивление всем, старик не принял предложение, и решил отбыть свой срок до конца. Так и случилось. В день, когда Мурон отбыл свой срок, порт заполонило большое количество людей, которые хотели своими глазами увидеть легендарного каторжника. Лицо старика было похоже на маску, глаза щурились от солнца, его поддерживали двое полицейских.