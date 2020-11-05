68-летняя писательница Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом. В СМИ уже стали писать, что Донцова находится в крайне тяжелом состоянии, но женщина уже опровергла эту информацию.

Так, оказалось, что Донцовой необходимо наблюдение врачей из-за возраста и хронических заболеваний. При этом много лет назад она перенесла рак, поэтому особенно внимательно относится к своему здоровью.

В доказательство этого Донцова опубликовала в своем Instagram видео.

«Я жива, я в больнице. Не верьте ничему, что пишут в Интернете, что меня уже подхоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище».

По ее словам, она старается работать даже в больнице, и настроение у нее хорошее. Однако, из-за вируса у нее обострились проблемы с ногами, и ей приходится передвигается по палате на инвалидном кресле.