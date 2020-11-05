Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

«Меня уже подхоронили в могилку к родителям»: Донцова обратилась к россиянам 

Диана Товсепова 3 часа назад
68-летняя писательница Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом. В СМИ уже стали писать, что Донцова находится в крайне тяжелом состоянии, но женщина уже опровергла эту информацию.
Так, оказалось, что Донцовой необходимо наблюдение врачей из-за возраста и хронических заболеваний. При этом много лет назад она перенесла рак, поэтому особенно внимательно относится к своему здоровью.
В доказательство этого Донцова опубликовала в своем Instagram видео.

«Я жива, я в больнице. Не верьте ничему, что пишут в Интернете, что меня уже подхоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище».

По ее словам, она старается работать даже в больнице, и настроение у нее хорошее. Однако, из-за вируса у нее обострились проблемы с ногами, и ей приходится передвигается по палате на инвалидном кресле.

«Новости у меня самые замечательные, я могу стоять! На завтрак принесли потрясающе вкусную кашу! Вкус вернулся. Сегодня повезут на КТ, в другой корпус. Погуляю и покатаюсь, ну когда бы я еще в коляске то порулила? А тут прямо с ветерком!» — отметила звезда.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что пишут о новой семье Евгения Петросяна.
Комментарии 1
Люди , Видео , Дарья Донцова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
00:48
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
Безумный мир
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
01:04
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
Люди
Почему миллионер годами прикидывался нищим
09:52
Почему миллионер годами прикидывался нищим
Люди
Барак Обама сплясал хэллоуинскую джигу
01:48
Барак Обама сплясал хэллоуинскую джигу
Люди
Женщина смутила Росгвардию открытым ртом
00:44
Женщина смутила Росгвардию открытым ртом
Люди
На видео сняли апокалиптический пожар в Твери
00:17
На видео сняли апокалиптический пожар в Твери
Безумный мир
Поезд в Нидерландах застрял на хвостах китов
00:25
Поезд в Нидерландах застрял на хвостах китов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение