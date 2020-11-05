68-летняя писательница Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом. В СМИ уже стали писать, что Донцова находится в крайне тяжелом состоянии, но женщина уже опровергла эту информацию.
Так, оказалось, что Донцовой необходимо наблюдение врачей из-за возраста и хронических заболеваний. При этом много лет назад она перенесла рак, поэтому особенно внимательно относится к своему здоровью.
В доказательство этого Донцова опубликовала в своем Instagram видео.
«Я жива, я в больнице. Не верьте ничему, что пишут в Интернете, что меня уже подхоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище».
По ее словам, она старается работать даже в больнице, и настроение у нее хорошее. Однако, из-за вируса у нее обострились проблемы с ногами, и ей приходится передвигается по палате на инвалидном кресле.
«Новости у меня самые замечательные, я могу стоять! На завтрак принесли потрясающе вкусную кашу! Вкус вернулся. Сегодня повезут на КТ, в другой корпус. Погуляю и покатаюсь, ну когда бы я еще в коляске то порулила? А тут прямо с ветерком!» — отметила звезда.
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