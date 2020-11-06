"Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости"

"Огромное счастье — видеть настоящую кровавую героическую жизнь и в ней не участвовать"

"В историю трудно войти, но легко вляпаться"

"Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею"

"Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка"

"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он"

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один"

"Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля есть. Свет есть. Только тоннель, с**а, не кончается"

"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений"

"Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит".