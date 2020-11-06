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«В историю трудно войти, но легко вляпаться»: Михаил Жванецкий, которого будут помнить все 

Анастасия Иванова 39 минут назад
«В историю трудно войти, но легко вляпаться»
Фото: globallookpress.com
На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Информацию подтвердил его представитель Олег Сташкевич и друзья. "Рамблер" вспоминает гениального сатирика и публикует его самые яркие высказывания.

"Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости"


"Огромное счастье — видеть настоящую кровавую героическую жизнь и в ней не участвовать"


"В историю трудно войти, но легко вляпаться"


"Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею"


"Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка"


"Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он"


"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один"


"Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля есть. Свет есть. Только тоннель, с**а, не кончается"


"Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений"


"Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит".

Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. В 60-е годы начал выступать с монологами на большой сцене. В октябре народный артист объявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста. По словам его представителя Олега Сташкевича, сатирик чувствовал себя "пожилым человеком".
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Комментарии 1
Люди , Михаил Жванецкий
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