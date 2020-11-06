Кем был человек с двумя лицами на самом деле

Согласно легенде, в XIX веке жил человек с двумя лицами, одно из которых располагалось на затылке, умело плакать и выражать радость, но не обладало возможностью говорить и есть. История человека с двумя лицами была описана в книге “Аномалии и курьезы медицины”, выпущенной в 1896 году и принималась за чистую монету. Но жил ли на самом деле на свете такой необычный мужчина или авторы книги ошиблись? Читайте об удивительной истории человека с двумя лицами в материале “Рамблера”.

Человек по имени Эдвард Мордрейк, согласно легенде, родился в 1887 году в Англии в одной из самых знатных семей. Молодой человек получил прекрасное образование, был очень одаренным, увлекался искусством. Единственное, что омрачало его жизнь — странная аномалия: Эдвард появился на свет с “дополнительным” лицом на затылке.

Второе лицо было “живым”: умело плакать и смеяться, открывало и закрывало глаза. Но не могло есть и разговаривать. При этом сам Эдвард утверждал, что по ночам лицо на затылке нашептывало ему ужасные вещи. А в дневное время второе лицо выражало противоположные эмоции, нежели испытывал сам Мордрейк: когда молодой человек огорчался, лицо на затылке радовалось, в то время, как Эдвард испытывал положительные эмоции, оно, напротив, плакало.

Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Мордрейк не раз просил врачей удалить его “злое” лицо, но ни один специалист не решался провести подобную операцию. В результате, психическое здоровье Эдварда постепенно стало нарушаться, в результате он покончил с собой, выстрелив в свое второе лицо.

Согласно записям в книге “Аномалии и курьезы медицины”, случай Эдварда Мордрейка не был единичным. Вернее, указывалось, что подобная аномалия “паразитарного сиамского близнеца” медицине уже известна: более сильный близнец поглотил практически полностью своего брата. Справедливости ради надо отметить, что подобные случаи в то время действительно были известны.

Тем не менее существование Эдварда Мордрейка многие ученые ставят под сомнение, отмечая, что полностью верить записям в книге “Аномалии и курьезы медицины” нельзя. За год до выхода этого издания была опубликована статья писателя-фантаста, о мужчине с подобной аномалией, практически полностью идентичная истории Эдварда Мордрейка. Полагают, что медики, ознакомившись с этой статьей просто переписали ее, не разобравшись, что это был всего лишь вымысел.