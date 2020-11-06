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Михаил Галустян: «Шутить сложнее стало — все сразу же обижаются» 

WomanHit.ru 5 часов назад
«Шутить сложнее стало — все сразу же обижаются»
Фото: WomanHit.ru
Уроки жизни, которые известный юморист вынес к 40-летию.
В сорок лет жизнь только начинается. Во всяком случае у Михаила Галустяна, который стал лицом телеканала СТС, жизнь творческая бьет ключом. Поклонники артиста уже давно убедились, насколько он многогранен. Участие в скетчкомах, съемки в полнометражном кино, свое телешоу, песни, наконец, выход книги. Как стало известно «Атмосфере», Михаил подумывает о мировом гос… сообществе блогеров, творческих личностей.

1. О себе и возрасте

К сорока годам я хотел прийти здоровым человеком, поэтому начал следить за питанием и физическими нагрузками. А еще мечтал написать книгу — что и осуществил. Она называется «Знак отличия. История смешного мальчишки».
Книгу, во-­первых, я хотел написать для себя и для своих потомков — здесь мои размышления, осмысление каких-­то жизненных этапов.
Во-­вторых, для аудитории, которой интересен мой путь к успеху. За двадцать лет шоу-­бизнеса я прошел действительно хороший, интересный, насыщенный событиями путь. И некоторыми «правилами успеха» я поделился в своей книге. Успешный человек — тот, который все успевает. В самом этом слове кроется ответ на вопрос. Успеть сделать все в нужное время, в нужный момент.
И если взять шкалу успеха от одного до десяти, скажу без ложной скромности: я примерно на девятом уровне. Если я знаю, что мне предстоит встреча с друзьями или я иду на день рождения, где предполагается шумная вечеринка, стараюсь освобождать следующий день от тяжелой физической работы. Раньше такого не было.
С годами я научился быть сдержанным, тактичным, рассудительным. В чем-­то стал мудрее, иногда думаю: лучше и промолчать. Правда у каждого своя, а истина — где-­то посередине.

2. О работе и юморе

В компании единомышленников я моментально становлюсь центром общения и перетягиваю одеяло на себя. Но это надо делать точечно, дозированно. Посмешил, повеселил — отойди на время в сторону. Шутить сложнее стало — все сразу же обижаются. Сейчас обязательно задеваешь чьи-­то чувства. Хотя я придерживаюсь мнения, что шутка не должна обижать. Хорошая шутка — это когда ты хочешь обидеться, но не можешь — из-­за того, что смеешься. Я давно хотел принять участие в шоу не просто развлекательном, но и познавательном.
Мне нравится формат «Миша портит все» — помимо того, что я смешу людей, я еще и полезную информацию до них доношу, развеиваю какие-­то мифы. Я всегда считал себя многогранным человеком с широким кругозором. У этого есть один минус — он на поверхностном уровне.
Я знаю про все, но по чуть-­чуть. Грустный клоун… В чем-­то это правда. Если вы думаете, что я все время нахожусь в состоянии веселья, то это не так. Однако в компании людей, которые ждут от меня веселья и радости, я становлюсь искрящимся позитивом человеком и получаю от этого удовольствие.

3. О семье

Восстанавливаться надо: побыть наедине с самим собой, поразмышлять о чем-­то, просто отдохнуть, поиграть в компьютерные игры. Физические нагрузки помогают, массаж. Достаточно какое-­то время не отдавать, чтобы энергия сама восполнилась, как солнечная батарея. К счастью, мои близкие это понимают.
Я уже семнадцать лет вбраке, у меня две дочки. Мы научились сосуществовать вместе. Это важно. Важно выработать правила. Каждый понял, кому как удобно жить, мы подстроились друг под друга. Момент притирки давно прошел.
Я глава семьи, а хозяйка в доме — жена. Она отвечает за функционирование «домашнего очага», а я — за «внешнюю политику». Быть папой девочек не трудно, по крайней мере до тринадцати лет так было.

4. О дружбе

У меня три-­четыре близких друга. Причем все они совершенно разные и по характеру, и по темпераменту. Общее — то, что мы считаем себя порядочными, ответственными и жизнелюбивыми людьми.
Саша Ревва — один из моих близких друзей. Мы общаемся семьями, у меня две дочки, у него две дочки. О том, чтобы создать дуэт Артур Пирожков и Супер-­Жорик, мы пока не думали. Все-таки Артур Пирожков уже очень известный артист. Супер-­Жорику надо еще постараться, чтобы заслужить право петь со звездой.
Дружба для меня стоит в ряду важнейших ценностей: семья, честь и дружба. С годами она становится только крепче. Дружеским отношениям надо уделять внимание. Как цветок: если его не поливать, в конце концов завянет.
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Люди , Артур Пирожков , Михаил Галустян
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