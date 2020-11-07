Далай-лама призвал остановить забой животных

Далай-лама призвал по возможности сокращать употребление мяса, мясное животноводство и забой животных, признав при этом, что в силу географических и иных условий жизни в разных регионах планеты, включая Россию, все население не сможет стать вегетарианцами.

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"У народов некоторых российских регионов, как и у нас, тибетцев, образ жизни исторически связан с мясом. А в Монголии, например, оно подается даже на завтрак. Это обусловлено географическим положением, из-за которого в этих регионах трудно выращивать овощи. Поэтому мы не можем полностью перейти на вегетарианство. Но хотя все общество не сможет стать вегетарианцами, у отдельных людей есть выбор: быть вегетарианцем или есть мясо животных, выращенных и убитых специально для этого", - сказал Далай-лама в субботу на онлайн-семинаре для россиян.

По его словам, человеку лучше употреблять в пищу больше овощей и других продуктов растительного происхождения, а мясных продуктов есть поменьше.

"И очень важно, если вы по-прежнему употребляете мясо в пищу, - чтобы другой человек не забивал животное специально для вас", - подчеркнул Далай-лама.

Он добавил, что например, на общих кухнях буддийский монастырей и школ в Индии вообще не готовят мясо.

Отвечая на вопрос мясопромышленника из Калмыкии о дилемме между следованием буддийскому учению и необходимостью кормить семью, Далай-лама рекомендовал в принципе "как можно меньше заниматься продажей животных на мясо" и стараться "зарабатывать на жизнь не убийством животных".

"Если сможете сократить число убиваемых животных, это будет хорошо", - посоветовал буддийских духовный лидер.

Кроме того, он уверен, что "большие животноводческие хозяйства очень дурно сказываются на состоянии окружающей среды".

В качестве альтернативы мясному производству Далай-лама предложил бизнесменам заняться выращиванием овощей в больших масштабах, а также ячменя. По его словам, ячмень произрастает даже в суровых условиях, а мука из его обжаренных зерен, именуемая тибетцами "цампа", весьма вкусна и питательна и наравне с мясом составляет основу рациона буддистов Тибета.

"Если речь идет о кочевниках, вся жизнь которых зависит от мяса, им, конечно, трудно советовать вегетарианство. Но каковы бы ни были обстоятельства, лучше всегда делать все, что в ваших силах, чтобы было как можно меньше убийств живых существ", - добавил Далай-лама.

Далай-лама впервые проводит семинар для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.

Лекции Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей - они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти мероприятия в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию - свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.