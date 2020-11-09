Аркадий Гайдар: жизнь и смерть настоящего Мальчиша

Так получилось, что в 90-е годы, когда началась критика всего советского, больше всего злых слов досталось Аркадию Гайдару . Писатель раздражал любителей Запада, изо всех сил старавшихся доказать, что в СССР было все плохо и, кроме масштабных репрессий и напрасных жертв, советская пора ничем не выделялась. Гайдар казался всем наиболее типичным представителем эпохи и именно за него взялись профессиональные и доморощенные обличители.

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Никто не смог обвинить Гайдара в плагиате, поэтому все силы хулителей были брошены на разбор его личности. Аркадию Петровичу приписывали садистские наклонности, психические расстройства и даже педофилию. Все это не соответствует действительности, в чем можно убедиться, ознакомившись с воспоминаниями современников. Пристрастие к алкоголю — единственное, что не вызывает сомнения, но немногие талантливые люди смогли избежать пагубных привычек.

Аркадий Голиков , мать которого была дальней родственницей поэта Лермонтова, рос в семье педагогов, но с самых ранних лет испытывал тягу к военному делу. В 11 лет он сбежал из дома, чтобы воевать на фронтах Первой мировой, но мальчика успели снять с поезда.

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Всего через три года Гайдар примкнул к большевикам и все-таки отправился на войну, вступив в ряды Красной Армии. Весной 1921 года, в возрасте всего 16 лет, решительный юноша стал командиром полка. Во время подавления знаменитого Тамбовского бунта, под началом Аркадия было уже 6000 сабель. Недалеко от юного героя воевал еще один военный талант — Георгий Жуков . Правда, под началом будущего маршала Победы было всего 135 бойцов.

Гайдара усиленно обвиняли в зверствах, якобы совершенных его военным подразделением в Хакассии.

Но в суде не удалось доказать ни единого эпизода, поэтому все обвинения с красного командира были сняты. Отказаться от военной службы Аркадия заставил вовсе не громкий процесс, а тяжелое ранение, имевшее серьезные последствия.

В 1919 году 15-летнего воина выбросило взрывом из седла и сильно контузило. Умственная деятельность при этом не пострадала, но Гайдара начал преследовать травматический невроз, выражавшийся в сильных и продолжительных головных болях. Всего в 20 лет самый молодой в Советской Республике командир полка уволился в запас и занялся литературной деятельностью.

Хорошо известно, что руки Аркадия Гайдара покрывали шрамы от порезов. Некоторые утверждали, что психически больной писатель наносил их себе во время психических припадков. Да, шрамы были, но происхождение их было совсем другим. Медики называют этот способ отвлекающей терапией — мучившийся от невыносимых головных болей мужчина просто резал руки до крови, чтобы переключиться на другую боль и получить хоть небольшое, но облегчение.

Продуктивный, одаренный и независимый

Несмотря на свой недуг, Гайдар был очень продуктивен как литератор. Начиная с 1928 года, писатель до конца жизни ежегодно публиковал как минимум одно крупное произведение. Книги писателя были очень искренними, без отсутствия шаблонов, что очень нравилось читателям. Разумеется, успех Аркадия Петровича вызвал немало зависти в литературных кругах и его постоянно подвергали критике.

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В годы «Большого террора» он попал в опалу и ежедневно ожидал ареста. Но беда обошла Гайдара и в 1939 году он, наоборот, был удостоен государственной награды — любимый писатель советских детей стал кавалером ордена «Знак Почета». После этого травля прекратилась и Аркадий Петрович снова смог продуктивно работать, не опасаясь обвинений в насаждении «чуждой идеологии» и других страшных для советского писателя пороках.

Особенно важным для Гайдара стал 1940 год, когда по его сценарию сняли фильм «Тимур и его команда» . Многие считают, что кинолента снята по мотивам повести, но на самом деле сперва был сценарий фильма, а уже потом книга. Эта работа писателя пришлась по душе не всем.

Некий аноним настрочил «куда надо» донос, в котором акцентировал внимание на том, что Гайдар заменяет пионерскую организацию некими «подпольными детскими организациями». Все приняло настолько серьезный оборот, что донос оказался на столе у самого Сталина.

Но вождь, ознакомившись со сценарием, его одобрил и козни против автора рассыпались в прах.

Вероятнее всего, отвага и независимость Гайдара нравились Сталину, который ни разу не упоминал «отца народов» в своих работах. И это в то время, когда все вокруг из кожи вон лезли, восхваляя руководителя страны и посвящали ему романы, поэмы и оперы. В книгах Аркадия Петровича всегда присутствовала тема Советской Отчизны, но без привязки к какой-либо личности.

Гайдар на фронтах Великой Отечественной

В самом начале Великой Отечественной войны из-под пера Аркадия Гайдара выходит сценарий «Клятва Тимура». Но фильма писателю не было суждено увидеть, ведь съемки закончились только в 1942 году, после гибели Гайдара. На фронт он попал как и многие другие литераторы той поры — Аркадия Петровича отправился на войну в качестве военного корреспондента.

В отличие от других писателей, поэтов и сценаристов, которые были мобилизованы, Гайдар по состоянию здоровья не годился для фронта. Но с самого первого дня войны он начал обивать пороги военкоматов. Известного детского писателя везде выслушивали с глубоким уважением, но выполнять его просьбу отказывались.

Целый месяц понадобился Гайдару, чтобы выполнить задуманное, но он все же добился своего и отправился на фронт в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Знакомые писателя в один голос утверждали, что журналистская деятельность была для Аркадия Петровича всего лишь предлогом — ехал он не писать очерки из жизни бойцов, а именно бить врага.

Иван Прудников, командир батальона, к которому был приписан писатель, рассказывал, что Гайдар в составе 6-й роты участвовал в атаке на немецкие позиции и даже добыл в бою трофейный автомат.

Есть свидетельства и других людей о том, что Аркадий Петрович неоднократно принимал участие в боевых операциях и ходил в атаки.

Во время обороны Киева, когда Красная Армия потерпела тяжелое поражение, военных журналистов массово эвакуировали самолетами в тыл, через линию фронта. Гайдар, к этому моменту чувствовавший себя больше солдатом, чем журналистом, лететь категорически отказался. 18 сентября 1941 года улетел последний самолет с представителями прессы, но отважного писателя на его борту не было.

Аркадий Гайдар, вместе с работниками политотдела 37-й армии, перешел на правый берег Днепра. Уже в конце октября группа войск, возглавляемая полковником Орловым, оказалась в окружении. Пытаясь вырваться из сжимающегося кольца, подразделение встретило в лесах отряд партизан, возглавляемых секретарем райкома партии Федором Гореловым. Гайдар решил не прорываться к своим, а остаться воевать с ними, в тылу врага.

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22 октября 1941 года на лагерь партизан неожиданно напали немцы. Позднее выяснилось, что это случилось из-за предательства одного из бойцов. К счастью, партизаны смогли мобилизоваться и, понеся потери, успели раствориться в лесу. После этого случая большой отряд разделился на несколько малых, получивших от командира разные задания.

Писатель попал в группу партизан, которой поручили прорываться в леса Черниговщины и там организовать при поддержке местных жителей отдельный боеспособный отряд. Но перед этим кому-то нужно было вернуться на разгромленную немцами базу и забрать из секретного склада запасы продовольствия для длительного перехода. В группе из пяти человек, отправившихся на опасное задание, оказался Аркадий Петрович.

Дорога в лагерь прошла почти без происшествий и пятеро бойцов миновали последний населенный пункт на пути к цели — село Лепляево. Выбрав место возле железнодорожного полотна, неподалеку от будки путевого обходчика, партизаны устроили привал. О последних минутах жизни Гайдара рассказывают по-разному, но отличия незначительны.

Писатель взял ведро и отделился от маленького отряда, направившись к будке обходчика. Гайдар хотел попросить у обитателя домика картошки для обеда. Но возле самой будки он увидел немецкую засаду. У писателя было два выхода — сделать вид, что он не заметил врага и попытаться спастись, бросив товарищей, или поднять тревогу и предупредить всех, но ценой своей жизни.

Разумеется, Гайдар выбрал второй вариант. Он крикнул — «Ребята, немцы!» и тут же немецкие пули сразили его наповал.

Но этот крик спас жизни партизанам — они успели забросать позиции врага гранатами и отойти в лес. Когда спустя время бойцы вернулись к будке, обходчик рассказал им о том, что немцы сняли с погибшего писателя орден, забрали документы и сумку с рабочими тетрадями, а тело бросили у насыпи. Железнодорожник сам похоронил погибшего тут же, недалеко от будки.

Из-за недостатка информации одно время ходили слухи, что Гайдар жив и просто перешел на сторону врага, но в начале 1942 года о героической гибели писателя узнала вся страна. О том, что подозрения в измене были сразу же сняты говорит то, что фильм «Клятва Тимура» по сценарию писателя, вышел в том же 1942 году.