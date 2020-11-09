Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

«Если ты — артист, но человек — дрянь, общаться не будут»: какая жизнь может ждать Ефремова на зоне 

WomanHit.ru 5 часов назад
Юрист и автор бестселлера «Человек сидящий» Алексей Федяров считает, что артисты в местах лишения свободы востребованы.
Ефремову придется сидеть в колонии общего режима. Это намного лучше, чем находиться в СИЗО, где нет никаких удобств. Так считают те, кто прошел через зону.
Юрист Алексей Федяров рассказал «Московскому комсомольцу», что таких знаменитых артистов, как Михаил Ефремов, нет нигде. Но на жизнь в местах лишения свободы влияет не это.

«В зоне ты можешь быть кем угодно, но относиться к тебе будут по личности. Если ты — артист, но человек — дрянь, общаться с тобой не будут», — при этом подчеркнул Федяров.

Юрист добавил, что все зависит от самого Михаила Ефремова:
«Если он будет вести себя как порядочный и жизнерадостный человек, все это быстро забудется. Никакой предвзятости нет — ни хорошего отношения, ни плохого. Он же не блатной, не вор в законе».
Любые артисты на зоне востребованы, актеру могут поручить какой-нибудь театральный кружок, поэтому «в его трудовой книжке появится новая запись», сообщает Федяров. Михаилу Ефремову придется обязательно работать, так как отказ от труда является дисциплинарным нарушением.
Артист найдет свой круг общения, потому что Ефремов не первый интеллигентный человек на зоне. Там много умных и начитанных людей, рассказывает юрист. Понятия на зоне все еще актуальны, и они очень просты: не воруй, будь чистым.

«А блатные понятия — они для блатных, а в этот круг он сто процентов не попадет», — добавляет Федяров.

Напомним, актер Михаил Ефремов был осужден на 8 лет за смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Артист выехал на встречную полосу в нетрезвом состоянии и столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался в больнице.
WomanHit.ru: последние новости
Михаил Галустян: «Шутить сложнее стало — все сразу же обижаются» Михаил Галустян: «Шутить сложнее стало — все сразу же обижаются» Пугачева считает Орбакайте самой стильной артисткой Пугачева считает Орбакайте самой стильной артисткой Опасен и прекрасен: так ли безобиден уж Опасен и прекрасен: так ли безобиден уж
Комментарии
Люди , Видео , Михаил Ефремов , Алексей Федяров , ФСИН , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Мифические животные, оказавшиеся живыми
10:30
Мифические животные, оказавшиеся живыми
Безумный мир
Удивительные находки, сделанные внутри древних статуй
10:11
Удивительные находки, сделанные внутри древних статуй
Вещи
Кот коварно впился в мягкое место хозяйки
00:25
Кот коварно впился в мягкое место хозяйки
Безумный мир
Мамаша в магазине случайно утащила чужого малыша
00:30
Мамаша в магазине случайно утащила чужого малыша
Люди
Донорское сердце выжило в авиакатастрофе
00:36
Донорское сердце выжило в авиакатастрофе
Безумный мир
Россиянка с редкой болезнью стала новой звездой Сети
03:17
Россиянка с редкой болезнью стала новой звездой Сети
Люди
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
00:24
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение