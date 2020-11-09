Юрист и автор бестселлера «Человек сидящий» Алексей Федяров считает, что артисты в местах лишения свободы востребованы.

Ефремову придется сидеть в колонии общего режима . Это намного лучше, чем находиться в СИЗО, где нет никаких удобств. Так считают те, кто прошел через зону.

Юрист Алексей Федяров рассказал «Московскому комсомольцу» , что таких знаменитых артистов, как Михаил Ефремов, нет нигде. Но на жизнь в местах лишения свободы влияет не это.

«В зоне ты можешь быть кем угодно, но относиться к тебе будут по личности. Если ты — артист, но человек — дрянь, общаться с тобой не будут», — при этом подчеркнул Федяров.

Юрист добавил, что все зависит от самого Михаила Ефремова:

«Если он будет вести себя как порядочный и жизнерадостный человек, все это быстро забудется. Никакой предвзятости нет — ни хорошего отношения, ни плохого. Он же не блатной, не вор в законе».

Любые артисты на зоне востребованы, актеру могут поручить какой-нибудь театральный кружок, поэтому «в его трудовой книжке появится новая запись», сообщает Федяров. Михаилу Ефремову придется обязательно работать, так как отказ от труда является дисциплинарным нарушением.

Артист найдет свой круг общения, потому что Ефремов не первый интеллигентный человек на зоне. Там много умных и начитанных людей, рассказывает юрист. Понятия на зоне все еще актуальны, и они очень просты: не воруй, будь чистым.

«А блатные понятия — они для блатных, а в этот круг он сто процентов не попадет», — добавляет Федяров.

Напомним, актер Михаил Ефремов был осужден на 8 лет за смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Артист выехал на встречную полосу в нетрезвом состоянии и столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался в больнице.