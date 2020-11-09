В последние сутки все российское медиапространство обсуждает очередной «слив» личного видео звезды в Сеть. На этот раз не повезло футболисту Артему Дзюбе — форварду «Зенита» и капитану сборной России по футболу. Крайне интимное видео о развлечениях Дзюбы в собственной кровати каким-то образом попало в общий доступ. Кто выложил компромат в Сеть, пока неизвестно.

Конечно, общественная реакция последовала незамедлительно. Однако тысячи шуток и осуждающих комментариев в Сети никого уже не удивляют. Зато удивила реакция руководства сборной РФ. Так, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал капитана на предстоящий сбор, отстранив от участия в ближайших матчах Лиги наций.

А вот это уже вызвало у пользователей Сети резкое недоумение:

«Почему из-за слитого кем-то личного видео, страдает карьера человека? В нашей стране уже нельзя себя удовлетворять? Он что кого-то избил?».

Многие пишут, что им совершенно нет разницы, чем занимается футболист за закрытыми дверями своей спальни. Зато очень важно то, что Дзюба является одним из немногих талантливых российских футболистов.

Поклонники футбола считают, что Дзюба — особенный. Все дело в том, что Артем Дзюба единственный футболист в истории Советского союза и РФ, который забил за сборную в одном матче четыре мяча.

Причем такое ему удалось дважды — в яркой игре с Лихтенштейном в 2015 году и в матче с Сан-Марино.