Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶

Почему Артем Дзюба — особенный для истории российского спорта 

Диана Товсепова 3 часа назад
В последние сутки все российское медиапространство обсуждает очередной «слив» личного видео звезды в Сеть. На этот раз не повезло футболисту Артему Дзюбе — форварду «Зенита» и капитану сборной России по футболу. Крайне интимное видео о развлечениях Дзюбы в собственной кровати каким-то образом попало в общий доступ. Кто выложил компромат в Сеть, пока неизвестно.
Конечно, общественная реакция последовала незамедлительно. Однако тысячи шуток и осуждающих комментариев в Сети никого уже не удивляют. Зато удивила реакция руководства сборной РФ. Так, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не вызвал капитана на предстоящий сбор, отстранив от участия в ближайших матчах Лиги наций.
А вот это уже вызвало у пользователей Сети резкое недоумение:

«Почему из-за слитого кем-то личного видео, страдает карьера человека? В нашей стране уже нельзя себя удовлетворять? Он что кого-то избил?».

Многие пишут, что им совершенно нет разницы, чем занимается футболист за закрытыми дверями своей спальни. Зато очень важно то, что Дзюба является одним из немногих талантливых российских футболистов.
Поклонники футбола считают, что Дзюба — особенный. Все дело в том, что Артем Дзюба единственный футболист в истории Советского союза и РФ, который забил за сборную в одном матче четыре мяча.
Причем такое ему удалось дважды — в яркой игре с Лихтенштейном в 2015 году и в матче с Сан-Марино.
Комментарии 15
Люди , Видео , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Мифические животные, оказавшиеся живыми
10:30
Мифические животные, оказавшиеся живыми
Безумный мир
Удивительные находки, сделанные внутри древних статуй
10:11
Удивительные находки, сделанные внутри древних статуй
Вещи
Кот коварно впился в мягкое место хозяйки
00:25
Кот коварно впился в мягкое место хозяйки
Безумный мир
Мамаша в магазине случайно утащила чужого малыша
00:30
Мамаша в магазине случайно утащила чужого малыша
Люди
Донорское сердце выжило в авиакатастрофе
00:36
Донорское сердце выжило в авиакатастрофе
Безумный мир
Россиянка с редкой болезнью стала новой звездой Сети
03:17
Россиянка с редкой болезнью стала новой звездой Сети
Люди
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
00:24
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение