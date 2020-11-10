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Рыбак поймал рекордно большую смертельно ядовитую колючую рыбу 

Lenta.ru 1 час назад
Рыбак поймал рекордно большую смертельно ядовитую рыбу
Фото: Pixabay
Рыбак из американского штата Флорида поймал крылатку рекордного размера. Об этом сообщает комиссия по охране дикой природы и рыбного хозяйства Флориды.
Дональд Баутрино (Donald Bautrinot) выловил смертельно ядовитую колючую рыбу длиной 46,20 сантиметра в Мексиканском заливе. Он занимался подводной охотой на кампечинского луциана, но обратил внимание на необычно огромную крылатку и решил непременно поймать и измерить ее.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission
Выбравшись на берег, он отнес улов к менеджеру прибрежных ресурсов округа Окалуза для официального измерения. Тот подтвердил, что американец стал новым рекордсменом штата Флорида по самой длинной крылатке, пойманной в Мексиканском заливе. До этого рекордным уловом считалась крылатка длиной 45,89 сантиметра.

«Я был очень рад и сразу же сообщил жене о своем рекорде», — признался рыбак.

Комиссия по охране дикой природы и рыбного хозяйства Флориды поощряет вылов крылатки, которая является инвазивным видом и способна оказать негативное влияние на местных рыб и диких животных. Поэтому рыбаков-рекордсменов награждают небольшими призами.
Крылатки изначально обитали в Индо-Тихоокеанской области, однако с 1985 года появилась у берегов США. Считается одним из наиболее быстро распространяющихся инвазивных видов в мире. В их плавниках есть колючие и ядовитые лучи. Если человек уколется о плавник крылатки, у него может начаться тошнота, судороги, головокружение, диарея и потливость. В редких случаях их яд может вызвать временный паралич конечностей, сердечную недостаточность и даже привести к летальному исходу.
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