Зачем известный писатель инсценировал свою гибель 

Писатель Кен Кизи прославился на весь благодаря своему роману «Пролетая над гнездом кукушки». В книге главный герой в попытке избежать тюремного заключения изображает помешательство и попадает в психиатрическую больницу. Удивительно, но в жизни автора был подобный эпизод. «Рамблер» расскажет, зачем Кизи инсценировал свою гибель.

Поговаривали, что Кен был неравнодушен к запрещенным препаратам. Сначала это были просто слухи, но в 1965 году полиция обнаружила в его доме марихуану. Кизи обвинили в хранении, заведя на него уголовное дело. Но на время расследования писателя выпустили под залог.

Тогда Кен решил инсценировать свою гибель, чтобы избежать тюремного срока. Он оставил на отвесной скале свой грузовик вместе с предсмертной запиской: «Океан, океан, я все-таки тебя одолею». А тем временем друзья вывезли его в Мексику в багажнике автомобиля.

Правда, через несколько месяцев Кизи все-таки потянуло в Соединенные Штаты, где его арестовали и поместили под стражу. Заключение длилось пять месяцев. Стоило ли инсценировать собственную смерть из-за столь непродолжительного срока — вопрос риторический. Впрочем, освободившись, Кизи остепенился и отправился заниматься литературным трудом в родовое гнездо.