Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶

Зачем известный писатель инсценировал свою гибель 

Анастасия Иванова 15 минут назад
Зачем известный писатель инсценировал свою гибель
Фото: globallookpress.com
Писатель Кен Кизи прославился на весь благодаря своему роману «Пролетая над гнездом кукушки». В книге главный герой в попытке избежать тюремного заключения изображает помешательство и попадает в психиатрическую больницу. Удивительно, но в жизни автора был подобный эпизод. «Рамблер» расскажет, зачем Кизи инсценировал свою гибель.
Поговаривали, что Кен был неравнодушен к запрещенным препаратам. Сначала это были просто слухи, но в 1965 году полиция обнаружила в его доме марихуану. Кизи обвинили в хранении, заведя на него уголовное дело. Но на время расследования писателя выпустили под залог.
Тогда Кен решил инсценировать свою гибель, чтобы избежать тюремного срока. Он оставил на отвесной скале свой грузовик вместе с предсмертной запиской: «Океан, океан, я все-таки тебя одолею». А тем временем друзья вывезли его в Мексику в багажнике автомобиля.
Правда, через несколько месяцев Кизи все-таки потянуло в Соединенные Штаты, где его арестовали и поместили под стражу. Заключение длилось пять месяцев. Стоило ли инсценировать собственную смерть из-за столь непродолжительного срока — вопрос риторический. Впрочем, освободившись, Кизи остепенился и отправился заниматься литературным трудом в родовое гнездо.
Видео дня. Россиянка с редкой болезнью стала звездой Сети
Комментарии 1
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Самые опасные птицы нашего мира
10:59
Самые опасные птицы нашего мира
Безумный мир
Подружки невесты устроили пляски в грязи
02:22
Подружки невесты устроили пляски в грязи
Люди
Юный рыбак подсек сам себя и улетел в воду
00:15
Юный рыбак подсек сам себя и улетел в воду
Люди
На видео попала рыба с человеческим оскалом
01:50
На видео попала рыба с человеческим оскалом
Безумный мир
Мифические животные, оказавшиеся живыми
10:30
Мифические животные, оказавшиеся живыми
Безумный мир
Удивительные находки, сделанные внутри древних статуй
10:11
Удивительные находки, сделанные внутри древних статуй
Вещи
Кот коварно впился в мягкое место хозяйки
00:25
Кот коварно впился в мягкое место хозяйки
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение