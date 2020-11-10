Женщины, которые лишили бойфрендов самого дорогого

Тот случай, когда угроза «кое-что оторвать» претворяется в жизнь. Кто, как и за какие заслуги в прямом смысле слова кастрирует своих парней — рассказываем в нашем материале.

История Лорены Боббит

В июне 1993 года Джон Уэйн , бывший муж Лорены Боббит, пришел домой под утро пьяным и изнасиловал ее. Со слов Лорены, он вел себя агрессивно, и это был уже не первый раз, когда он насиловал жену в состоянии подпития.

Но в тот раз Лорена не выдержала: она схватила кухонный нож и одним движением отрезала член Уэйна, пока тот спал. После этого женщина быстро покинула квартиру, выкинув пенис из окна машины.

Случай стал известен по всему миру. Пенис Уэйна, вовремя кем-то подобранный (кому может прийти в голову подобрать чей-то член?), был возвращен владельцу за одну девятичасовую операцию.

Лорена была признана невиновной и невменяемой из-за продолжительного семейного насилия. Уэйн предстал перед судом за изнасилование, но был оправдан. Пара развелась, но Уэйна арестовывали за оскорбление женщин еще неоднократно, прежде чем он получил серьезные травмы в результате автомобильной аварии в 2014 году. Лорена Боббит сменила имя и вела тихую размеренную жизнь, работая в салоне красоты.

Странные совпадения

В 2001 году 42-летняя женщина вбежала в полицейский участок в городе Чикаго, держа в руках… чьи-то яички. Она рассказала, что какой-то мужчина схватил ее сзади и попытался заставить делать ему минет. Женщина не растерялась и просто-напросто откусила то, что было у нее во рту.

По чистому совпадению спустя некоторое время в скорую помощь обратился 21-летний Эрик Уильямс . Угадайте, чего ему не хватало? Уильямса обвинили в сексуальных домогательствах, но некоторое время он все равно провел в больнице, где ему пришили яички обратно.

Китаянка дважды отрезала член мужу

Китаец Хан Моу дважды лишился члена от рук своей жены Чжан — ничему его жизнь, судя по всему, не научила. Первый инцидент произошел после того, как Хан Моу попросил Чжан о разводе. После этого Чжан решила, что у ее мужа есть любовница, подсыпала ему снотворное и отрезала член, который сразу смыла в унитаз.

В ожидании суда Чжан выпустили под залог, и она вернулась… к мужу и детям. Моу, испугавшись, что ему придется самому возиться с детьми, если его супругу посадят, стал искать кого-то, кто мог бы заменить малышам мать. За лишнюю предусмотрительность он и поплатился. После второго пробуждения Моу лишился всего — не только пениса. Чжан, впрочем, пожалела мужа: вызвала скорую и сама сдалась полиции.

Яростный развод

В 2011 году Кэтрин Беккер (Catherine Kieu Becker) и ее муж разводились. В результате одной из ссор Кэтрин подсыпала мужу в еду снотворное, а проснулся он уже привязанным к кровати и полностью обездвиженным. Над ним стояла Кэтрин…

Член полетел в мусоропровод. Когда приехала полиция, застав мужчину истекающим кровью, Кэтрин сказала просто:

«Он заслужил».

Женщину приговорили к тюремному заключению.

Голыми руками

Совсем недавно, в январе 2017 года, Митци Хадсон была арестована за попытку кастрировать собственного мужа.

В полицию поступил звонок с жалобой на семейную ссору. Когда полицейские прибыли на место, супругу миссис Хадсон срочно требовалась медицинская помощь. Митци нигде не было, а ее муж признался, что понятия не имеет, чем была расстроена его жена.