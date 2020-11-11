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В Сети возмущены госпитализацией Дробыша с COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
54-летний российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом.
Однако, болезнь протекает у него не в тяжелой форме.

"Все нормально, все под контролем, в больнице, симптомно, но нормально, спасибо большое", — рассказал он.

При этом в Сети решили, что из-за таких больных, как Дробыш, в больницах России сейчас нет мест.

"У них температура, а они бегут в больницу! Потом удивляемся, что пожилым с серьезным поражением легких приходится лежать в коридорах, а скорые не успевают забирать народ. Давайте уже с головной болью госпитализироваться…"

"Какая больница в легкой форме?! Мы сейчас на такой стадии, когда место и внимание врачей может занимать только человек с тяжелой формой.. Которому нужна кислородная маска, например, а не парацетомол!"

"Вот из-за таких как наши звезды потом нет мест и сил у врачей. Хотя вряд ли они госпитализируются в обычные больницы для смертных…", — возмущаются пользователи Сети.

*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.
Комментарии 5
Люди , Видео , Виктор Дробыш
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