Судьба русского «отца» американского «Шаттла» 

На родине его имя — Севир Богданов. В Америке он стал Полем Лоренсом и одним из разработчиков пилотируемых космических кораблей многоразового использования «Шаттл». Перед тем как стать учёным в Америке, этот человек прошёл долгий путь из российской глубинки через немецкий плен и миграцию.

Родился и учился Севир в провинциальном городке Торопец. Его детство пришлось на Великую Отечественную войну. Когда в город вошли немцы, Севира и его маму угнали на работы в Германию. Позже он никогда не рассказывал об этом периоде своей жизни. Но можно догадаться, что это были тяжелые времена. Мама, не выдержав таких испытаний, умерла.

Территорию, где находился Севир, освобождали американские войска. Солдаты посоветовали 14-летнему парню не возвращаться домой, убедив, что там его ждет другой плен и другая тюрьма. Севир послушал и с другими освобождёнными уехал в США. Там он сменил имя и стал Полем Лоренсом.

Юноше повезло, его таланты заметили, и он получил отличное образование. Когда в 1959 году образовалась новая структура — НАСА , молодого специалиста приняли туда на работу. Поль Лоренс оказался весьма перспективным авиационным инженером, специалистом по металловедению. Конечно же, он не был единственным конструктором и изобретателем легендарного космического корабля «Шаттл». Но именно он в команде с сильнейшими инженерами занимался разработками наиболее прочных сплавов для оболочки «Шаттла».

Катастрофа «Челленджера»

Будучи высококлассным специалистом, Севир вовремя предугадал возможную трагедию при запуске известного корабля «Челленджер». Он пытался убедить руководство, что примененный металл не выдержит нагрузки. Его не послушали. В январе 1986 года на 73 секунде полёта «Челленджер» буквально развалился на глазах у всего мира прямо в воздухе. Погибли семь членов экипажа. После трагедии Севир — Поль стал весьма популярен у американских СМИ, как человек предрёкший крушение. Однако сам он воспринял случившееся, как личную трагедию, и ушел из корпорации. Остаток жизни он провёл в безвестности. Но чем ближе становилась старость, тем больше он тосковал по русской земле, которую покинул не по своей воле много лет назад. Об этом свидетельствует тот факт, что однажды он вдруг прислал письмо в Торопец, в свою школу: «Я уже немолодой человек. И у меня есть большая мечта: приехать и посидеть за партой в родной школе». На письмо ответила местная журналистка Галина Церникель.

Они очень долго переписывались, и в какой-то момент Севир — Поль пригласил женщину в Америку. Она полетела просто погостить, а осталась там на десять лет, став женой русского американца.

В своих воспоминаниях Галина Церникель позже напишет: «Он мечтал вернуться в Торопец. Говорил: „Приеду в Торопец, опущусь на колени, поцелую землю“.

В последние годы жизни Севир Богданов тяжело болел. Он постоянно просил отвезти его в Россию, но врачи говорили, что он не выдержит дальней поездки. Живым вернуться он так и не успел. Русский изобретатель американских ракет умер осенью 2009 года. Его заветное желание исполнила жена Галина Церникель. Она привезла прах мужа в Торопец, где его похоронили на Вознесенском кладбище.

По иронии судьбы в этом же городе, в этой же школе учился и другой талантливый паренек Юрий Семенов , на четыре года младше Севира. Сейчас уже никто не помнит, были мальчишки знакомы или нет. Севира с мамой угоняли в Германию, семью Юрия эвакуировали за Урал. Спустя много лет Юрий Семенов станет президентом и генеральным конструктором ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С. П. Королева , главным конструктором русского космического челнока „Буран“.

Такое вот совпадение. Получается, что два мощнейших космических корабля-конкурента, „Шаттл“ и „Буран“, стартовали из одной точки — провинциального русского городка.