«Крестный отец» русской мафии: судьба авторитета

Сергей Фролов — важная персона в криминальном мире. Он прожил яркую и насыщенную жизнь. Бандиты, знавшие Фролова лично, помнят его как невероятно находчивого и эрудированного человека. Кому же тогда главный авторитет Балашихи мог перейти дорогу?

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Лихие 90-е

Криминальные разборки, процветавшие в Москве в середине 80-х годов, постепенно распространились и на Подмосковье. Балашиха, которая является одним из крупнейших городов области, стала центром формирования бандитских группировок. Сначала банды возникали хаотично и не имели сильных руководителей, которые бы держали молодых парней в ежовых рукавицах. Ближе к 90-м в Балашихе уже можно было четко выделить две крупные ОПГ. Одну из группировок возглавил Сергей Фролов. В криминальных кругах все его знали по прозвищу «Фрол».

Другой бандой руководил Владимир Мушинский, больше известный как «Муха». Авторитеты были хорошо знакомы между собой и особо не враждовали. Но вскоре двум крупным группировкам стало тесно в полумиллионном городе. Они никак не могли поделить сферы влияния и периодически заходили на чужую территорию. Между бандами все чаще стали возникать стычки и перестрелки. После чего Балашиху и Балашихинский район, в состав которого входил крупный железнодорожный узел, уже нельзя было назвать спокойным регионом.

Не такой как все

Сергей Фролов — лидер одной из ОПГ Балашихи, вскоре стал главным «криминальным авторитетом» в городе. Его до сих пор многие называют «Крестным отцом» русской мафии. Будущий главарь группировки родился в Балашихе в 1958 году. В детстве парень увлекался боксом. Бандитская карьера экс-боксера Фрола началась после армии со службы у вора в законе по прозвищу «Ростик». Набравшись опыта, он сколотил свою бригаду, основным конкурентом которой стала ОПГ «Мухи». При этом у Фрола не было цели вести войну за лидерство в криминальном мире. Он был довольно эрудированным и смышленым человеком, несмотря на то, что имел боксерское прошлое.

Сергей вопреки воровским законам обзавелся связями в районной администрации и через подставных лиц открыл целый ряд кооперативов, которые занимались изготовлением мебели и бижутерии, пошивом одежды. Затем Фрол открыл несколько кафе и клубов, а также автосервис. Парней из своей банды он привлекал к работе охранниками и использовал в качестве силовой поддержки бизнеса, без которой в те годы невозможно было выжить предпринимателям.

Муха придерживался совсем других взглядов. Он считал, что «криминальные авторитеты» не должны работать, им положено получать отступные с торгашей. Поэтому бригада Мухи занималась преимущественно вымогательством. Фрол в это время предпочитал сильно не светиться. Пока лидеры двух ОПГ выясняли, кто из них круче, у них появился новый мощный противник — бандиты с Кавказа, которые намеревались захватить их территорию и установить свою власть в регионе. В начале 90-х азербайджанцы, чеченцы и дагестанцы стали доставлять местным мафиози массу проблем. Поэтому Фрол поставил перед собой цель — выжить выходцев с Кавказа из родных мест любой ценой. В рядах своей группировки он постоянно проводил чистки, чтобы не допустить появления в ней кавказцев. Тем временем на улицах Балашихи продолжались криминальные разборки.

Жестокая расправа

В условиях кровавых войн Сергею Фролову неоднократно удавалось выжить и тем самым заслужить авторитет среди балашихинских бандитов. Постепенно вся власть в преступном мире региона перешла к нему. Приезжих это не устраивало. После очередной жестокой расправы над кавказцами вор в законе Султан Даудов пообещал огромные деньги за устранение Фрола. Самим чеченцам убить криминального авторитета было сложно, так как никого из них он близко к себе не подпускал.