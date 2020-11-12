Израиль стал одной из первых стран, принявших своевременные меры по обеспечению безопасности своих граждан из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Так, страна очень быстро "закрылась" от туристов и ввела карантинные меры.

Однако это было еще несколько месяцев назад, а сейчас в стране действует второй карантин и уже планируется постепенный выход из него. Однако мнения в стране на этот счет расходятся, кто-то считает необходимым возвращаться к обычной жизни, а другие опасаются роста заболеваемости.

Интересно, что несмотря на активную работу властей страны в этом направлении, в Израиле есть и люди, которые отрицают опасность коронавируса и отказываются соблюдать введенные ограничения. В мире таких людей зовут "ковид-диссидентами".

В Израиле среди игнорирующих COVID-19 оказались хасиды — ортодоксальные иудеи. Так, они просто отказываются даже проверяться на коронавирус.

Чтобы "уговорить" их сдать тест на коронавирусную инфекцию, власти придумали оригинальный способ — денежный приз.

"Государственное управление лотереей «Мифаль а-Паис» и министерство здравоохранения будут разыгрывать каждый день десятки тысяч шекелей среди тех, кто проходит тесты", — сообщают местные СМИ.

Как выяснил "Рамблер", такая идея принадлежит депутату Кнессета от партии "Ямина" Офиру Соферу. Предлржение поддержали министерство здравоохранения и "Мифаль а-Паис".