Колтовой летел со своей спутницей на базу отдыха

Ведущий популярной программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова , которые несколько дней назад разбились на самолете в Подмосковье, летели на базу отдыха в Коприно, она располагается на берегу реки Волги.

Первоначально утверждалось, что посадку самолет Колтового должен был совершить в Рыбинске, но это не совсем так. Конечной точкой значилась посадочная площадка «Калита». Она находится в 25 километрах от Рыбинска. Ее используют те, кто летит как раз на базу отдыха.

Отметим, что в районе VIP-базы сегодня построена целая деревня для туристов. Здесь есть рестораны и отдельные домики для влюбленных парочек. Известно, что Колтовой и Климова должны были разместиться в парке-отеле «Бухта Коприно».