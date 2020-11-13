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Колтовой из шоу «Звезды сошлись» летел со своей спутницей на базу отдыха в Коприно 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Колтовой летел со своей спутницей на базу отдыха
Фото: @koltovoy
Ведущий популярной программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Александр Колтовой и его спутница Наталья Климова, которые несколько дней назад разбились на самолете в Подмосковье, летели на базу отдыха в Коприно, она располагается на берегу реки Волги.
Первоначально утверждалось, что посадку самолет Колтового должен был совершить в Рыбинске, но это не совсем так. Конечной точкой значилась посадочная площадка «Калита». Она находится в 25 километрах от Рыбинска. Ее используют те, кто летит как раз на базу отдыха.
Отметим, что в районе VIP-базы сегодня построена целая деревня для туристов. Здесь есть рестораны и отдельные домики для влюбленных парочек. Известно, что Колтовой и Климова должны были разместиться в парке-отеле «Бухта Коприно».
Напомним, что Наталья Климова — жена известного финансиста Максима Климова. В каких отношениях были муж и жена не сообщается, пишет riafan.ru.
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Люди , Максим Климов , Наталья Климова , НТВ
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