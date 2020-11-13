Как пандемия сломала людей и что теперь с нами будет

Не так давно журнал Национальной академии наук США опубликовал исследование, в которой ученые попытались ответить на вопрос: как пандемия раз и навсегда изменит жизнь людей? Подробнее о том, к каким выводам пришли авторы работы, — в материале "Рамблера".

Мы начнем иначе относиться к сексу

Пандемия приведет к тому, что люди станут более брезгливыми. Как следствие — будут избегать мимолетных связей, чтобы не подцепить инфекцию перед которой бессильны средства контрацепции. Кроме того, такие онлайн-формы интимной близости, как секстинг, вебкам и вирт станут в разы популярнее чем сейчас. Причина та же — безопасность.

Дети будут более склонны к психическим расстройствам

Если родители чрезмерно опекают свое чадо и держат его в "тепличных условиях", стараясь всеми способами оградить ребенка от микробов и бактерий, это приведет лишь к еще большим проблемам. Дело в том, что внешний микробиом напрямую влияет на формирование мозга и нервной системы несовершеннолетнего. Соответственно, если ребенок слишком редко контактирует с внешними бактериями, во взрослом возрасте это может привести к развитию психических и неврологических расстройств. В частности, к депрессии, тревоге, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Мы станем умнее и прогрессивнее

Вспышки эпидемий в прошлые столетия неизменно приводили к развитию медицины и науки. Люди изобрели антисептики, стали тщательнее следить за гигиеной, создали вакцины и открыли новые механизмы, позволяющие увеличить продолжительность жизни.

Подобный эволюционный скачок ученые ожидают и сейчас. Исследователи предполагают, что в ближайшее время произойдет стремительный скачок отраслей, связанных со здоровьем, дистанционным обучением и бесконтактной передачей данных.