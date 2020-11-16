История россиянки, которая переехала в Амстердам 

Мария перебралась из Москвы в Амстердам, чтобы пройти курс MBA. Она обнаружила, что расхожие стереотипы об этой стране относятся, скорее, к туристам, чем к местным жителям, поняла, почему голландцы предпочитают передвигаться на велосипедах, и столкнулась с пугающим прагматизмом, когда речь идет о донорских органах.

В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Нидерландах.

Прошло уже больше года с тех пор, как я переехала в Нидерланды. И первый вопрос, который мне задают друзья со всего мира: «А это правда про разрешенные легкие наркотики и легальную проституцию? Ты сама, поди, регулярно употребляешь?» И встречный вопрос от голландцев: «А правда, что в России все пьют водку?»

Поскольку я десять лет проработала в сфере международного образования и посетила более 40 стран, мне не привыкать к стереотипам о тех или иных странах и народах. Более того, я их полюбила. Они помогают легко и безболезненно завязать любой разговор и начать интересную дискуссию.

Выбор страны был абсолютно взвешенным и осознанным. Мне много раз приходилось бывать в Нидерландах по рабочим делам и сотрудничать с университетами в этой стране. Я знала голландскую систему образования и хорошо представляла ее плюсы и минусы. Плюсов, на мой взгляд, было гораздо больше.

И в определенный момент я поняла, что пора. Пора делать следующий шаг в карьере. Этим шагом было решение поехать в Амстердам на годичную программу MBA.

Переезд прошел так легко, что казалось, будто я перебралась с одной улицы на другую, а не из России в Нидерланды. Сложности возникли только при транспортировке того количества одежды и обуви, которое накопилось за десять лет жизни в Москве. Все прочие вещи я распродала или раздала друзьям и родственникам.

После окончания учебы я рассчитывала остаться в Нидерландах. Благо всем выпускникам местным университетов доступно получение визы для поиска работы.

Все в одной лодке

Преимущество переезда с целью учебы заключается в том, что у тебя сразу же появляется круг общения — это твои одногруппники и друзья по университету. Вы все в одной лодке — причем в Голландии почти в прямом смысле. Со мной в группе из 32 человек учились студенты 16 национальностей из совершенно разных индустрий. Благодаря этому международное общение и обмен профессиональным опытом приносили максимальную пользу.

Предоставлено героиней материала

Практически все население Нидерландов говорит на английском языке, поэтому в повседневной жизни можно спокойно обойтись и без знания голландского. Несмотря на это, я начала учить его еще до переезда — для меня это хобби.

Я по образованию лингвист-преподаватель английского, испанского и русского как иностранного, поэтому голландский для меня уже четвертый язык.

Голландский нужен, если ты хочешь перейти на следующий уровень и стать своим в этой стране. К примеру, его нужно сдавать для получения вида на жительство. Кроме того, он необходим при работе в госструктурах.

Считается, что в Нидерландах все очень дорого, но я, если честно, ожидала более высоких цен. Цены для туристов действительно впечатляют, потому что нидерландский гостиничный сектор славится дороговизной. Но если здесь жить и готовить самому, то расходы на питание сравнимы с московскими.

Проживание подороже, чем в Москве, но, например, студия в студенческом комплексе на окраине Амстердама стоила не больше, чем однушка в Выхино, которую я снимала (при прошлогоднем курсе евро). Вот транспорт дорогой, но все катаются на великах.

Я до сих пор привыкаю к местной системе здравоохранения. В Нидерландах очень сложный и долгий процесс записи на прием к специалистам и в порядке вещей консультация терапевта (или домашнего доктора) по телефону. И это при том, что здравоохранение здесь только платное. В среднем в месяц медицинская страховка выходит в 100-130 евро (9-12 тысяч рублей).

Распределение рисков

Что поразило меня, сибирскую девушку, которая выросла в Бурятии — в республике, знаменитой горными хребтами и экстремальными температурами? Абсолютное отсутствие гор. В Голландии их нет вообще.

«Горами» тут называют холмы высотой не более 300 метров, которые располагаются на юге страны недалеко от города Маастрихт. Мне смешно, но в то же время понятно, почему так много голландцев, для которых велосипед — это основное средство передвижения. Плоская страна — для велосипедов самое то.

Предоставлено героиней материала

Велосипедов здесь действительно больше, чем жителей. На них ездят абсолютно все, включая премьер-министра. Иногда мне кажется, что голландцы живут на велосипедах. Можно увидеть людей, едущих на велосипедах со специальными корзинами, в которых они спокойно перевозят двух-трех детей. А однажды мне встретился мужчина, который погрузил на бампер своего велосипеда холодильник. И таким примерам нет числа.

Вся транспортная инфраструктура Нидерландов рассчитана на велосипеды, и если случается авария с участием велосипедиста, то закон на его стороне. Зимой на велосипедах тоже ездят, но это требует зимней резины и особой сноровки. Правда, в Нидерландах уже несколько лет не было настоящей зимы. Прошлую зиму температура ниже нуля не опускалась даже ночью, поэтому лед был только искусственный — на катках. Про знаменитое катание на коньках по замерзшим каналам вообще молчу.

Поскольку для Нидерландов езда на велосипеде — неотъемлемая часть жизни, мое неумение кататься на велике встречают с искренним недоумением. Мол, как такое вообще возможно? Ну не умею я ездить на велосипеде, не умею. И пока живу в Амстердаме, в принципе, не вижу необходимости учиться. Здесь хорошо развита система городского транспорта, можно обойтись и без велосипеда. К тому же навыки езды на велосипеде в Амстердаме — это что-то особенное, высший пилотаж.

Мои друзья смеются: «Ты не испугалась и переехала в другую страну, начала жизнь фактически с чистого листа, а сесть на велосипед боишься». Но что делать — вот такое неравномерное распределение рисков.

Я думаю, такая популярность велосипедов связана с размерами страны (расстояния здесь намного меньше, чем в Москве) и с заботой об экологии. Например, в Амстердам к 2030 году можно будет въезжать только на электромобилях, никаких дизелей.

Еще до переезда я начиталась статей о раздельном сборе мусора в Европе. В России подобное только в зачатке, поэтому переживала: как же я буду с этим справляться. И совершенно напрасно. У меня в жилом комплексе отдельные баки оказались только для стекла и картона или бумаги.

Вот за пределами Амстердама — другое дело. Там бывают раздельные баки для органического мусора, одежды, пластика и так далее. И необходимо помнить расписание, чтобы знать, в какой день забирают тот или иной мусор, и вовремя выставить соответствующий бак на улицу.

При этом проблема мусора в Амстердаме действительно есть, но по другой причине. Здесь никто не прилагает особых усилий, чтобы его сортировать, и пакеты с мусором часто не убирают в течение нескольких дней. Вот крысам-то раздолье, бр-р-р!

Голландский прагматизм

Я переехала в Нидерланды, уже имея широкий круг друзей и знакомых, поэтому проблем с местными у меня не было. Говорят, что заслужить доверие голландцев и попасть в их ближний круг общения достаточно сложно, но, на мой взгляд, все относительно.

Предоставлено героиней материала

В стереотипах все же есть и доля правды. Но нет, я так и не воспользовалась услугами кофешопов. Более того, я не знаю ни одного голландца из моего окружения, который «баловался» легкими наркотиками. Это в основном развлечение для туристов.

То же самое относится и к пресловутому кварталу красных фонарей. Все по списку: тюльпаны, мельницы и каналы с бесконечной чередой туристических лодочек.

Я считаю, что мне повезло переживать времена коронавируса здесь. Нидерланды, пожалуй, одна из самых либеральных стран, где ввели «интеллектуальный локдаун» без пропусков и ограничений на перемещения за пределами жилья. И это спасало, поскольку была возможность, по крайней мере, прогуляться в парке, проветриться. Запрещалось собираться большими группами или приглашать в гости больше пяти человек, было закрыто все, кроме магазинов. Сейчас все так же, как весной, только еще ввели ношение масок в помещениях и в общественном транспорте.

Местный менталитет прагматичен. Вот вам реальная ситуация в качестве примера. В начале октября получаю письмо от местных государственных структур. В нем прямым текстом и без всякой преамбулы меня оповещают, что необходимо решить, хочу ли я стать донором органов после своей смерти.

Хоть бы как-то готовили к таким письмам! Оправившись от культурного шока, я поспрашивала своих голландских друзей. Они подтвердили, что 15 лет назад появилось законодательство, по которому всех жителей страны ставят на учет как доноров органов. Причем не только граждане, но и те, у кого есть вид на жительство в Нидерландах.

Каждому, разумеется, дают выбор — быть или не быть. Но если проигнорировать письмо с вопросом, то автоматически попадешь в список доноров. Вот такое безотходное производство. Действительно — не пропадать же органам.

Культурный обмен

Забудем на минутку о прагматизме и окунемся в богатую культуру Нидерландов, которая берет начало во времена голландского Золотого века. 300 лет назад эта страна процветала, ее мореплаватели покоряли далекие страны, а художники писали прекрасные картины.

Предоставлено героиней материала

Теперь в стране множество музеев, замков и галерей с произведениями искусства, увидевшими свет в ту эпоху. Проходят выставки — постоянные и временные. Не прекращается и культурный обмен между Россией и Нидерландами — привет Петру I и спасибо за то самое окно в Европу.

Поскольку Нидерланды толерантны ко всем и всему, здесь можно встретить как любимые всеми произведения искусства, написанные Ван Гогом и Рембрандтом, так и выставки современного искусства, которые я очень люблю. Это как на уроках литературы в школе, где нас заставляли по нескольким строкам определять, что хотел сказать автор. Использовать силу воображения и местами логику. Так и в современном искусстве — когда я иду в Амстердаме в музей современного искусства Stedelijk, то включаю воображение и расширяю кругозор. Из последнего — выставка мексиканского художника с анфиладой комнат, где стены усыпаны черными бабочками. Искусственными.

Во время учебы я участвовала в нескольких проектах и получила предложение о работе, когда у меня еще не было диплома. Несмотря на периодическое столкновение культур, я считаю Голландию комфортной страной для жизни. Проверено на себе.