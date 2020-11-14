Какие пленные генералы могли занять место Власова

Сдавшийся в плен в июле 1942 года генерал-лейтенант Красной Армии Андрей Власов занял, что называется, «пустующую нишу». Если бы его не было, немцы нашли бы кого-нибудь другого, кто возглавил бы коллаборационистские формирования советских военнопленных.

Из нашего рассмотрения следует исключить белоэмигрантов. Они могли иметь только локальное влияние, как, например, бывшие казачьи генералы Пётр Краснов и Андрей Шкуро. Но их имена ничего хорошего не говорили массе военнослужащих РККА, выросших уже после гражданской войны и воспитанных на ненависти к белогвардейцам. В лучшем случае, царские генералы из эмигрантов были бы восприняты советскими пленными равнодушно. Для той роли, которую взялся играть Власов, нужен был советский военачальник, желательно член ВКП (б), уже приобретший известность в СССР, чтобы его пример показывал, что и такие люди считают режим Сталина обречённым.

Среди тех советских генералов, кто склонился в плену к сотрудничеству с врагом, Власов лучше всего подходил на это место. Но ведь обстоятельства могли сложиться так, что он не попал бы в плен. Допустим, в марте 1942 году он не получил бы назначения на Волховский фронт, не оказался бы во 2-й ударной армии. Кто мог занять вакантное место?

Генерал Лукин

Потенциальный заместитель Власова должен был носить славянскую фамилию, иметь в РККА как минимум генеральское звание и занимать перед пленением пост, желательно, не ниже командующего или начштаба армиии, на худой конец — корпуса. В плену такой генерал вступил в РОА или иначе сотрудничал с врагом, а после войны был репрессирован.

Из последнего пункта есть одно исключение. Генерал-лейтенант Михаил Лукин, командующий 19-й армией, попал в плен в октябре 1941 года под Вязьмой, будучи тяжело раненым В лагерном госпитале немецкий врач ампутировал ему ногу. После войны ему дали формально восстановиться в армии и уволиться в запас. В августе 1945 года начальник СМЕРШ Виктор Абакумов написал Сталину, что, несмотря на проявленные Лукиным в плену «антисоветские настроения», считает желательным его освободить и обеспечить агентурным наблюдением, так как никаких фактов его сотрудничества с врагом не было установлено.

В 1994 году появились публикации материалов допросов Лукина в штабе группы армий «Центр». 14 декабря 1941 года Лукин предложил немцам сформировать антисталинское правительство России. «Русские были бы благодарны за избавление от сталинского режима, — заявил он. — Если будет создано альтернативное русское правительство, многие русские задумаются…, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России».

Лукин, несмотря на увечье, предлагал сам работать в такой комбинации. Правда, советовал найти вместо себя, для непосредственного руководства, более здорового начальника из пленных генералов. По воспоминаниям Вильфрида Штрик-Штрикфельдта, куратора РОА, Лукин ставил условием своего участия, чтобы немцы сделали политическое заявление о том, что не ведут войну против национальной государственности России. Поскольку ничего подобного не последовало, то затея с участием Лукина отпала.

Генералы, не участвовавшие в РОА

Среди пленных советских генералов соответствовавшего ранга, попавших в плен в начальный период войны, но не участвовавших в РОА, трое были репрессированы после 1945 года. Такая участь ожидала на их месте далеко не каждого. Генерал-майор Павел Понеделин, командующий 12-й армией, попал в плен в августе 1941 года под Уманью. В плену показал немцам расположение частей советских войск на моменты до своего пленения. Немцы также использовали в агитационных целях фотографии, где Понеделин был снят с чинами вермахта. Предложения вступить в РОА отверг. После освобождения из плена его допрашивали пять лет и в 1950 году расстреляли.

Генерал-майор Павел Артёменко был заместителем Власова по командованию 37-й армией в сентябре 1941 года под Киевом. Власов вышел из того окружения, а его зам попал в плен. В плену Артёменко получил тяжёлую форму истощения. В 1942 году в СССР его заочно приговорили к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение в 1950 году. В 2001 году Главная военная прокуратура РФ признала приговор законным (в 2004-м отменён).

Генерал-майор Александр Самохин в апреле 1942 года был назначен командующим 48-й армией Брянского фронта. По пути к месту назначения его самолёт по ошибке совершил посадку в расположении немцев. В 1945 году Самохина осудили на 25 лет лагерей, после смерти Сталина освободили.

Сотрудники Власова

Многие из тех, кто примкнул к Власову, попали в плен раньше и уже вступили на путь коллаборационизма. Не будь Власова, кто-нибудь из них легко мог его заменить.

Генерал-майор Фёдор Трухин был одним из немногих генералов РККА, не вступивших в ВКП (б). Для Трухина, видимо, «белым билетом» было дворянское происхождение. Он родился в семье потомственных военных Российской империи, сам успел повоевать на Первой мировой войне, но дальнейшую свою карьеру он связал с революцией и трудовым народом. Ещё в мирное время был награждён орденом Красного Знамени.

В начале Великой Отечественной войны Трухин занимал должность заместителя начальника штаба Северо-Западного фронта. Уже 27 июня он попал в плен. 19 июля 1941 года он был доставлен в лагерь Хаммельсбург, где оказались также многие из тех, кто потом сотрудничал с Власовым. «Среди пленных бурно обсуждались причины поражений, шли горячие споры о последствиях революции и гражданской войны, коллективизации, репрессиях и сталинской системе», — пишет историк коллаборационизма Кирилл Александров . Любопытно, что в СССР Трухина в октябре 1941 года объявили пропавшим без вести.

7 июля 1941 года в плен попал генерал-майор береговой службы Балтийского флота Иван Благовещенский. Он был ещё царским офицером. В Хаммельсбурге стал членом «Комитета по борьбе с большевизмом» из военнопленных.26 июля 1941 года в плен под Гомелем попал генерал-майор Дмитрий Закутный, донской казак, добровольно вступивший в РККА в 1918 году. В плену выдвинул предложение немцам сформировать русское национальное правительство, выступающее против Сталина. Трухин и Закутный тогда же составили обращение к немцам с предложением создать антисоветскую армию из военнопленных.

Начальник штаба 19-й армии (командующим которой был Лукин) генерал-майор Василий Малышкин, кавалер ордена Красного Знамени, попал в немецкий плен одновременно с Лукиным. Все поименованные лица составляли различные военно-политические проекты, как использовать для борьбы против Сталина советских пленных и гражданское население, как строить «будущую Россию», вели пропаганду среди пленных красноармейцев. Но только в конце 1942 — начале 1943 года немцы свели их воедино под началом Власова. Стоит заметить, что среди всех перечисленных лиц только Власов носил советское звание генерал-лейтенанта и по известности значительно превосходил остальных. Сдача Власова в плен, бесспорно, облегчила немцам вербовку в РОА.