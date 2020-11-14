Сын Джигарханяна заявил о совпадении в смерти актера

Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера. Об этом он рассказал в беседе с порталом Sobesednik.ru

По словам Степана, несмотря на то, что артист скончался 13-ого ноября, трагическая новость о кончине отца застигла его за рулем в Лас-Вегасе, когда в США еще была пятница, 13-ое.

Сын актера также добавил, что делает все возможное, чтобы прилететь из США в Россию на похороны отца. Однако он отметил, что из-за коронавируса и связанных с ним проблем с авиасообщением ему трудно будет добраться вовремя.

Ранее друг артиста Артур Согомонян заявил , что церемония прощания с Джигарханяном пройдет в открытом формате. Согомонян подчеркнул, что траурная церемония будет проводиться с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Он попросил всех желающих посетить прощальное мероприятие прийти в медицинских масках.

Церемонию планируется провести в Театре Армена Джигарханяна, который артист возглавлял с момента его основания в 1996 году.