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Священник выжил после падения огромного валуна 

Даня Виттиг 8 часов назад
Священник выжил после падения валуна в 4 тонны
Фото: depositphotos.com
Священник из американского города Финикс выжил после того, как на него упал валун весом четыре тонны.
В конце сентября Люк Барнетт отправился в благотворительный поход вместе с дочерью. Они планировали пройти 1300 километров по лесам, горам и пустыням Аризоны, чтобы к концу пути собрать миллион долларов для строительства нового церковного центра с банком продовольствия и программами помощи нуждающимся.
Но путешественникам не повезло, случился обвал. Барнетт успел оттолкнуть дочь, поэтому она не пострадала. Гигантский камень обрушился на него и причинил ему тяжелые травмы. Священника на вертолете доставили в больницу с переломами руки, ноги и трех ребер.
Однако спустя десять дней Барнетт вернулся домой. Дочь продолжила поход без него, чтобы завершить проект.
Ранее "Рамблер" сообщал, как турист ожил после 45 минут смерти.
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