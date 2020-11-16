Священник выжил после падения валуна в 4 тонны

Священник из американского города Финикс выжил после того, как на него упал валун весом четыре тонны.

В конце сентября Люк Барнетт отправился в благотворительный поход вместе с дочерью. Они планировали пройти 1300 километров по лесам, горам и пустыням Аризоны, чтобы к концу пути собрать миллион долларов для строительства нового церковного центра с банком продовольствия и программами помощи нуждающимся.

Но путешественникам не повезло, случился обвал. Барнетт успел оттолкнуть дочь, поэтому она не пострадала. Гигантский камень обрушился на него и причинил ему тяжелые травмы. Священника на вертолете доставили в больницу с переломами руки, ноги и трех ребер.

Однако спустя десять дней Барнетт вернулся домой. Дочь продолжила поход без него, чтобы завершить проект.