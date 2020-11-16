Россияне в Сети обсуждают вопрос о том, как вырваться из провинции. Причем зачастую такое желание изъявляет жена, а мужа при этом все устраивает. Одна из россиянок попросила помощи в ситуации, когда ей с ребенком не хочется оставаться на Дальнем Востоке, но уговорить супруга на переезд в Москву ей не удается. "Рамблер" разбирался в комментариях и советах пользователей Сети на этот счет:

"В отличие от этой бабы мужик понимает, что он на Дальнем Востоке если не туз, то король, а в Москве, максимум, десятка. "

"Здесь можно посоветовать вам жить в Москве, а мужу на Дальнем востоке. Читала даже, что у некоторых военных так было — служили на севере, а семья в на юге, где-нибудь в Севастополе оставалась, и ничего страшного. "

"Подумайте о ребенке, ему всяко лучше будет в Москве. Жизнь одна и проживать ее в дыре не стоит. Жаль, что муж такой непонятливый попался, но, что поделаешь. Может он и подтянется к вам в Москву, как знать, а нет, так нет. "

"Вы просто изначально были очень разные. Учитывая деградацию города, утверждать, что в Москве ребенку будет лучше — весьма смело…"

"Такая смешная: вышла замуж за деревенщину, которому подавай лишь рыбалку и попойки с друзьями в глуши, и удивляется, что ему больше ничего не интересно:))) И ребенка такое же будущее ждет. Когда женщины начнут думать головой?"

"Жена должна неотступно следовать за своим мужем. В противном случае это не жена, а случайная попутчица…".

Над тем, стоит ли вообще "вырываться" из провинции задумались и читатели "Рамблера". Многие считают, что прелести жизни в столице сильно переоценены:

"Дорога в столицах в один конец на работу может занимать более часа. А зимой? Снег лежит 4 месяца стабильно и холодно. Заработать на жизнь нелегко. "

"Все, что вы заработаете в Москве, будет уходить на жилье и другие необходимые траты. В итоге на жизнь вам будет оставаться столько же, сколько и в родном городе. Зато бонусом идет два часа работы на дорогу, куча людей и, вместе с тем, тотальное одиночество большого холодного города".

Остальные считают, что главное — работа:

"В столицах хоть работа есть, снег вполне чистят, да и умные девушки вполне легко работу находят, если они качественные специалисты. Не говоря уже, что в крупных городах и образование лучше и уровень жизни выше. А еще, учитывая, что жизнь одна и повторить иначе не получится, стоит задаться вопросом, стоит ли прозябать в ожидании)))", — комментируют читатели.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.