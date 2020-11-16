Кого называли некоронованным королем Москвы

Тимофеев Сергей Иванович , он же Сильвестр , был простым новгородским трактористом, пока не завоевал преступный трон Москвы. «Рамблер» подробнее расскажет историю криминального авторитета 1990-х годов.

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На работу трактористом Сергей устроился еще будучи школьником. В 1973 году отправился на службу в Москву в элитный Кремлевский полк. А через пару лет вместе с одноклассником он окончательно переехал в столицу. Жил в общежитии района Орехово-Борисово и работал в управлении механизации.

Сколько бы Тимофеев не менял место работы, доходы его не устраивали. И тогда в середине 1980-х годов Сергей вместе с друзьями стал заниматься наперстничеством, а позднее контролировать частных извозчиков и автомобильных угонщиков. Спустя время ему удалось создать собственную группировку, основным занятием которой был рэкет. Уже тогда Тимофеева стали называть Сильвестром. Все дело в том, что Сергей был поклонником Рэмбо и Рокки, и у него была прическа, похожая на ту, что носил исполнитель этих ролей — Сильвестр Сталлоне.

Влияние Тимофеева в столице росло. В начале 1993 года «Сильвестр» объединился с другой крупной преступной группировкой. За короткий период им удалось починить себе все крупные организации и предприятия на юге Москвы, в том числе множество кафе, ресторанов, ночных клубов и индивидуальных предпринимателей. Чуть позже Сильвестр обзавелся влиятельными знакомыми, которые помогли ему быстро подняться к вершине уголовной иерархии.

Иногда, как было принято в криминальном мире, Тимофееву приходилось устранять некоторых людей. Так, в 1994 году было совершено покушение на предпринимателя Бориса Березовского . У здания «ЛогоВАЗа» был взорван заминированный автомобиль как раз в тот момент, когда рядом проезжал Березовский. В результате взрыва погиб водитель предпринимателя, а он сам получил тяжелые ранения.

За всю свою жизни Сильвестр нажил себе множество врагов. И 13 сентября того же года Тимофеев погиб при взрыве в собственном автомобиле возле здания «Чара-банка» на улице 3-я Тверская-Ямская в Москве. До сих пор неизвестно, кем было совершено убийство. Некоторые источники утверждают, что Сильвестра заказал кто-то из «своих».

После смерти Тимофеева стали называть некоронованным королем Москвы за все его действия в криминальном мире.