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Как жена лидера третьего рейха хотела узаконить многожёнство 

Даня Виттиг 53 минуты назад
Зачем жене лидера Третьего Рейха вводить многоженство
Фото: wikipedia.org
Многие жительницы нацистской Германии видели свою главную миссию в рождении детей на благо Третьего Рейха. Но дальше всех зашла Герда Борман — супруга личного секретаря фюрера Мартина Бормана. Ради процветания Германии она была готова узаконить многоженство. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
Герда Борман-Бух родилась в семье Верховного Судьи нацистской партии и Обергруппенфюрера СС Вальтера Буха. С самого детства девушку растили в атмосфере принятия фашистских идей. Поэтому, когда в 19 лет она познакомилась с Мартином Борманом, то сразу поняла, что выйдет за него замуж. Позже сам фюрер станет свидетелем на их свадьбе.
Борман был жесток, отсидел в тюрьме за убийство и поднимал руку на жену и детей, когда был пьян. Герда родила десятерых детей, однако двое из них не выжили. Но жизненные трудности не могли сломить ее веру в идеальную нацистскую семью, отражением которой стала она и ее муж.
Правда, семья была идеальной только с точки зрения самой Герды. У Бормана была любовница, актриса Маня Беренс, с которой он проводил больше времени, чем со своей семьей.
Но Герда считала, что это в порядке вещей, особенно, если женщина подарит ее мужу ребенка. По мнению девушки, они с любовницей должны заменять друг друга на время беременности, чтобы муж всегда был доволен. Герда считала, что у мужчины должно быть 2-4 жены, каждая из которых должна родить ему не менее 4 детей. Эти идеи настолько вдохновляли ее, что она составила множество документов на этот счет.
Жена нацистского функционера разработала тексты соответствующих законов и официальных формулировок.

«Я, Герда Борман, урожденная Бух, согласна с решением моего мужа заключить национальный чрезвычайный брак с Маней Беренс. Я согласна, что данный союз должен иметь ту же силу, как и связи, что объединяют нас», — писала она.

Однако ни одна из ее инициатив не могла быть рассмотрена до конца войны. А к тому моменту, когда война закончилась, Борман пропал без вести, а Герда заболела раком и вскоре умерла.
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Люди , Мартин Борман
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