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Дрессировщика Аскольда Запашного экстренно госпитализировали 

РИА Новости 8 часов назад
Аскольда Запашного экстренно госпитализировали
Фото: РИА Новости
Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.
Причиной госпитализации стал резкий скачок давления.

"Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям", — рассказала собеседница агентства.

Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести.
Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.
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Люди , Аскольд Запашный , РИА Новости
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