Аскольда Запашного экстренно госпитализировали

Дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе Цирка на проспекте Вернадского.
Причиной госпитализации стал резкий скачок давления.
"Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо. И в субботу готов выйти на манеж к зрителям", — рассказала собеседница агентства.
Ранее СМИ писали, что состояние 43-летнего артиста оценивается как средней степени тяжести.
Запашный является художественным руководителем Большого Московского государственного цирка.