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Почему «король-солнце» Людовик XIV вызывал у женщин отвращение 

BigPicture.ru 13 часов назад
Почему Людовик XIV вызывал у женщин отвращение
Фото: BigPicture.ru
Король Франции Людовик XIV, которого придворные называли «король-солнце» — очень популярная в литературе и кинематографе персона. Мы знаем этого монарха по любовным романам Анн и Сержа Голон про приключения Анжелики, а еще по многочисленным историческим произведениям и фильмам. Почти везде король Луи представляется как писаный красавец, франт и галантный кавалер, от которого без ума все женщины. Но так ли это было на самом деле?

Беззубый Луи

Людовик XIV де Бурбон взошел на престол в 4 года и правил королевством рекордные 72 года, до самой своей смерти. Король любил говорить — «Государство — это я!» и не считался ни с какими расходами, чтобы удовлетворить свою страсть к роскоши, необычным зрелищам и… женскому полу. Его правление истощило королевство и, как считают многие историки, повернуло его к закату.
Женщины были особой страстью монарха, как в юном возрасте, так и в глубокой старости. Самые красивые девушки двора и французской аристократии оказывались в спальне Людовика, иногда случайно, а иногда оставаясь при ветреном монархе какое-то время в качестве фаворитки. Но были ли счастливы таким возлюбленным сами дамы?
Совершенно ясно, что отказать королю придворные дамы вряд ли могли, так как это было чревато опалой, отлучением от всех благ, а иногда и ссылкой в самые отдаленные места королевства и даже колонии. «Король-солнце» был не только тщеславным, но и очень злопамятным. Принявшие ухаживания короля девушки становились любовницами самого влиятельного, но при этом и одного из самых неприятных мужчин королевства. Одна из фавориток Людовика XIV, Луиза де Лавальер, описывала его таким образом:
«Его лицо было обезображено оспинами, а из-за болезни зубов изо рта у него ужасно пахло. К 40 годам он почти полностью лишился зубов, поэтому не жевал, а проглатывал куски пищи. А когда он пил, вода попадала ему в нос и вытекала наружу, как из фонтана».
Можно бы было возразить и сказать, что любовницы монарха попадали в прекрасные покои Версаля, чьи фантастические интерьеры и королевский комфорт могли скрасить любые неприятные эмоции, но и это было не так. Королевская резиденция была огромна, отделана золотом и наполнена произведениями искусства разных эпох, но при этом в ней не было канализации, а по коридорам со свистом гуляли сквозняки.
В Версале ужасно пахло мочой и калом, но не только из-за несовершенства туалетов. Не привыкшие к сантиментам французские дворяне позднего Средневековья не слишком утруждали себя поиском отведенных для справления нужды мест и «делали свои дела» где попало, чаще всего за портьерами и колоннами. Зимой же во дворце не пахло, но было почти так же холодно как на улице из-за непродуманного печного отопления.
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Дурно пахнущий, беззубый мужчина средних лет, с вечно мокрым носом и суетливыми манерами — так описывают короля Луи XIV современники. При этом интимная жизнь монарха живо обсуждалась как при дворе, так и за его пределами, а дамам, получившим благосклонность короля, неистово завидовали. А там, где черная зависть, там и подлость и преступления. Отравления стали настоящей визитной карточкой эпохи правления «короля-солнце».

Будни Версаля: яды, интриги и колдовство

Отказать монарху было так же опасно как и принять его ухаживания благосклонно. Тех дам, которые стали фаворитками Людовика XIV, подстерегала опасность быть отравленными конкурентками. Быть при монархе, даже вонючем, сопливым и беззубым, было большой привилегией, так как фаворитка могла устроить не только свое будущее, но и пристроить родственников. Можно было себе найти и хорошего мужа, приближенного к королю.
Неудивительно, что за благосклонность «короля-солнце» некоторые не особо щепетильные дамы были готовы отравить соперницу. Травили при дворе не только порошками и каплями, но и обработанными ядами письмами, одеждой, книгами и даже букетами. В 17 столетии искусство изготовления ядов было на высоте — смерть жертвы наступала не сразу и выглядела очень естественно.
В некоторых документах той эпохи сохранились сведения о том, что придворные дамы, выглядевшие как ярые католички, тайком поклонялись дьяволу и участвовали в магических ритуалах. Львиная доля таких обрядов совершалась для того, чтобы сжить со свету более удачливых конкуренток на пути к постели Людовика.

Культ личности в чистом виде

Но король полностью не принадлежал ни своей морганатической жене маркизе де Ментенон, ни фавориткам, ни даже себе самому. Культ «короля-солнце», рожденный с подачи самого монарха, делал достоянием двора абсолютно все его действия, вплоть до самых интимных. Людовик XIV даже на позолоченный стульчак своего туалета усаживался в присутствии вельмож.
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Утром в покоях короля, даже если он проводил ночь с дамой, собиралась толпа придворных, желающих наблюдать, как Луи встает с постели, бреется и натягивает панталоны. В некоторых случаях, по словам современников, в спальне короля Франции собиралось более 100 человек! Чтобы попасть к моменту пробуждения в покои, вельможи платили камердинеру монарха неплохие деньги.
Фаворитки короля были вынуждены постоянно находиться на виду. В лицо ими восторгались, а за спиной проклинали и подвергали самым грязным обсуждениям. Добавьте сюда еще и ненависть духовенства, которое не одобряло образ жизни Людовика, но было бессильно против его власти. Священнослужителям оставалось копить желчь и ждать падения очередной фаворитки, чтобы отыграться на ней за свою беспомощность.
Еще один важный и не слишком приятный момент — это расходы на пребывание при дворе. Если фаворитки могли рассчитывать на финансовую поддержку короля, то претенденткам на его благосклонность приходилось полагаться на свои финансы. При дворе можно было появляться только в роскошных парадных нарядах, но с тем условием, чтобы они не использовались в присутствии «короля-солнце» более одного раза.
В общем, жизнь рядом с «королем-солнце» была еще тем «счастьем», но вокруг королевской персоны женские страсти все равно кипели почти до самой его смерти.
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Люди , Серж Голон
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