Как COVID-19 сделал преподавателя миллионером

Профессор Массачусетского технологического института страшно разбогател на фоне коронавируса. "Рамблер" выяснил, как это произошло.

Мужчина долгое время занимался акциями и стал одним из первых инвесторов биотех-стартапа Moderna. А уже сегодня фирма начала разрабатывать вакцину от COVID-19. Акции компании в этом году подорожали на 400%, а состояние Лэнгера превысило $1 млрд

Недавно компания Moderna объявила, что собрала достаточно данных о третьей фазе испытаний своей вакцины от COVID-19. При этом, испытания показали почти 95% эффективность. Возможно, стартапу удалось спасти весь мир от инфекции коронавируса, осталось только передать вакцину для независимой экспертизы.

На сегодняшний день Forbes оценивает состояние Лэнгера примерно в $1,1 млрд Большую его часть составляют акции Moderna и небольшие доли в публичных биотехнологических стартапах, включая Frequency Therapeutics, SQZ Biotechnologies и Lyra Therapeutics.

Мужчина и сам достаточно известен в узких кругах и считается самым цитируемым инженером мира. Идея спонсировать компании, которые занимаются разработной лекарств уже давно показалась ему выигрышной. Сейчас он занимает пост члена совета директоров в некоторых компаниях.

Инвестиции Лэнгера в Moderna оказались его самым прибыльным вложением. Сам профессор признается, что секрет успеха заключался в том, что профессор никогда не переставал верить в успех идей компании.

«Мне посчастливилось сотрудничать с Moderna с самых первых дней ее существования. Меня воодушевило обещание, что матричная РНК может стать основой для революционной платформы для создания новых лекарств и вакцин. Это обещание определенно исполняется».

Кстати, совсем скоро "Черная пятница", в ходе которой также можно будет приобрести акции со скидками.