Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶

10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров 

Елена Красовская 38 минут назад
Смотрите ролик и узнайте, как очаровательные вундеркинды вдруг превращаются в настоящих монстров, угрожающих обществу. Юными гениями принято восхищаться: они производят сложные вычисления, ещё не умея ходить, создают уникальные картины, едва научившись держать карандаш, получают аттестаты, когда их ровесники лишь начинают осваивать программу средней школы. Правда, далеко не все вундеркинды становятся столь же гениальными взрослыми, а некоторые и вовсе сворачивают на кривую дорожку.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему нельзя летать над первобытным племенем Амазонки.
Люди , Видео , Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Мистические и пугающие обитатели Амазонки
07:18
Мистические и пугающие обитатели Амазонки
Безумный мир
Говорящая собака из TikTok поразила Сеть
01:51
Говорящая собака из TikTok поразила Сеть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение