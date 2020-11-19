10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров 

Смотрите ролик и узнайте, как очаровательные вундеркинды вдруг превращаются в настоящих монстров, угрожающих обществу. Юными гениями принято восхищаться: они производят сложные вычисления, ещё не умея ходить, создают уникальные картины, едва научившись держать карандаш, получают аттестаты, когда их ровесники лишь начинают осваивать программу средней школы. Правда, далеко не все вундеркинды становятся столь же гениальными взрослыми, а некоторые и вовсе сворачивают на кривую дорожку.