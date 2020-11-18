Жительница Болгарии Валентина Николова покрасила волосы, а на следующий день проснулась с распухшей от аллергии головой. Об этом сообщает Mirror.

20-летняя студентка захотела стать брюнеткой и отправилась в один из салонов красоты Софии. В течение суток после окрашивания ее мучал сильный зуд, но парикмахер успокоил ее, заявив, что такая реакция является нормой.

Проснувшись на следующее утро, девушка обнаружила, что с трудом может открыть глаза, - ее голова по размеру и форме стала напоминать футбольный мяч.

"Представьте, что вы обгорели на солнце, и каждое ваше движение доставляет невыносимую боль. Я чувствовала себя в разы хуже",

- заявила Николова.

Valentina Nikolova

В тот же день болгарка поехала в больницу, где ей сделали укол и прописали антигистаминные препараты. На четвертый день опухоль начала спадать, однако процесс регенерации тканей сопровождался отслаиванием кожи головы.

Поделившись своей историей, Николова призвала читателей проходить аппликационный кожный тест на аллергию перед окрашиванием волос: