Женщина, спасшая миллионы детей

О существовании «шкалы Апгар» знает каждая женщина, рожавшая в роддоме. В мире показатель по этой шкале считается одним из важнейших, наряду с ростом и весом младенца. Это две цифры, описывающие состояние новорожденного на 1 и 5 минуте после появления на свет. В том случае, если они более 7, то все в порядке, а если меньше — то есть серьезный повод для беспокойства и вмешательства медиков. Кто разработал эту систему, которая ежегодно спасает миллионы детских жизней?

Шкала Апгар — детище замечательной женщины по имени Вирджиния Апгар, которая была гениальным медиком, отважной летчицей, замечательным музыкантом и мастером на все руки. Сложно назвать, что было не под силу этому человеку — Вирджиния добивалась успеха в любом деле, за которое бралась.

Родилась Вирджиния Апгар 7 июня 1900 года в небольшом провинциальном городке Уэстфилд в штате Нью-Джерси, США. Она была третьим, младшим ребенком в очень бедной семье, еле сводящей концы с концами. Несмотря на постоянную нехватку денег, отец девочки серьезно занимался изобретательством и наукой — в подвале под домом он устроил мастерскую и химическую лабораторию, а на чердаке стоял самодельный телескоп.

Кроме этого, Чарльз Эмори Апгар был талантливым музыкантом и даже организовал домашний оркестр. Вирджиния с пяти лет играла в нем на скрипке и ей это очень нравилось. Дети в семье отлично разбирались в астрономии и химии, а саморазвитие считали одним из основным жизненных приоритетов.

Непростая жизнь необычной семьи осложнялась тем, что оба брата Вирджинии были тяжело больны. Старший, страдавший от неизлечимого тогда туберкулеза, умер, что стало серьезным потрясением для девочки. Тогда Вирджиния твердо решила стать врачом и посвятить жизнь спасению человеческих жизней.

Но поступить в медицинский университет без денег было совсем непросто, поэтому после школы Вирджиния продолжила обучение в колледже по специальности «зоология». Ей очень пригодилось умение играть на скрипке, так как молодым дарования была положена небольшая стипендия. Благодаря ей Апгар смогла платить за обучение и с трудом, но обеспечить себя самым необходимым. Во время учебы девушка была вынуждена постоянно искать подработки и бралась за самые разные профессии.

В 1929 году, накануне Великой Депрессии, Вирджиния осуществила свою мечту и поступила в Колумбийский университетский колледж терапии и хирургии. Грянувший вслед за этим кризис оставил ее без подработок и средств к существованию. Чтобы как-то свести концы с концами, Апгар заняла денег у знакомого, а потом еще несколько раз брала в долг у разных людей. К окончанию колледжа на девушке «висели» 4 000 долларов долга — огромная по тем временам сумма.

Первым местом работы Вирджинии стало хирургическое отделение больницы, куда ее взяли врачом-интерном. Несмотря на безупречную работу, шансов сделать карьеру на этом поприще у молодой женщины не было — хирургия была тогда чисто мужской специальностью. Поэтому Апгар, вынужденная рассчитываться с долгами, согласилась на предложение главного хирурга штата Колумбия Алана Уиппла и перешла в анестезиологи.

BigPicture.ru

Вирджинии пришлось буквально поднимать анестезиологию с нуля — эта отрасль медицины в США находилась в упадке и доходило до того, что ее доверяли медсестрам. В стране не было не только экспертов и достойных учителей, но даже учебников по анестезиологии, поэтому Апгар пришлось нелегко.

Но женщина, привыкшая получать только положительный результат, добилась своего и в 1938 году Вирджиния Апгар возглавила первое в стране отделение анестезиологии, где она была единственным сотрудником. Еще 9 лет понадобилось целеустремленной американке, чтобы стать первой женщиной-профессором в Колумбийском университетском колледже.

В 1940-е годы Апгар занялась изучением анестезии на состояние рожениц и новорожденных — в те годы это была очень популярная тема. Как и следовало ожидать, профессор Вирджиния Апгар зашла дальше самых любознательных своих коллег и разработала собственную систему, позволяющую оценивать влияние анестезии на ребенка. Шкала оценки состояния новорожденного Апгар была впервые представлена в 1952 году на конгрессе анестезиологов.

Пять ключевых критериев оценки здоровья ребенка в первые минуты жизни Вирджиния назвала по первым буквам своей фамилии Apgar:

Appearance — цвет кожных покровов; Pulse — частота сердечного ритма; Grimace — мимическая реакция в ответ на раздражители; Activity — мышечный тонус; Respiration — дыхание.

Каждый пункт может оцениваться максимум в 2 балла, таким образом, 10 — самый лучший показатель. Контролируют состояние новорожденного в 1 и 5 минуту жизни, поэтому его матери всегда называют две цифры. Показатель 7 — это очень хорошо, а 3 — соответствует критическому состоянию, при котором нужны срочные реанимационные мероприятия.

Сразу же после внедрения простой, но эффективной шкалы Апгар, в США младенческая смертность резко уменьшилась. Теперь медики точно знали, какому новорожденному нужна неотложная помощь, а кто в полном порядке. Но Апгар не остановилась на достигнутом — она снова пошла учиться и, получив дополнительное образование, стала директором, А в новообразованного филиала Национального фонда врожденных пороков.

Параллельно Апгар занималась проблемами вакцинации от краснухи. Это инфекционное заболевание, не слишком опасное для взрослых, смертельно для детей и к тому же способно вызывать патологии у плода, если больная беременна. Занимаясь важными для миллионов матерей и детей вопросами, сама Вирджиния никогда не была замужем и не имела детей. Свободное время она уделяла своим хобби, среди которых на первом месте была скрипка.

BigPicture.ru

А еще в 50 лет Вирджиния научилась пилотировать самолет и отважно поднимала в воздух легкомоторные машины. Когда у профессора выдавался редкий отпуск, она отправлялась к берегам Австралии или в Шотландию на рыбалку или проводила время в гольф-клубах. Еще эта удивительная женщина коллекционировала почтовые марки, была прекрасным садоводом и отважным водителем мощного автомобиля.

Однажды всего этого Вирджинии показалось мало и она решила учиться созданию скрипок и виолончелей. Разумеется, у нее получилось и это. Одна из пациенток доктора, Карлин Хатчинс, дала ей несколько уроков мастерства, а затем Апгар продолжила осваивать эту непростую профессию самостоятельно. Мастерить скрипки ей пришлось по ночам, ведь днем в плотном графике медицинского светила не было ни минуты свободного времени.

С этим хобби Апгар связан курьезный случай, который отлично иллюстрирует целеустремленность этой женщины. Для одного из инструментов нужна была хорошая сухая кленовая дощечка. Подходящий материал Вирджиния отыскала прямо у себя в клинике — доска служила полочкой в телефонной будке на первом этаже.

Но просто так заветный кусок дерева отдавать никто не собирался, Апгар и Хатчинс ее просто похитили. При этом две уже немолодые женщины тут же принесли замену, не менее качественную, правда, слишком длинную. Чтобы восстановить полку, похитительницам пришлось пилить новую доску ножовкой в кабинке женского туалета.

Профессор медицины Вирджиния Апгар умерла в 1974 году. На панихиде ее коллега и друг доктор Стенли Джеймс особо подчеркнул, что не было в мире задачи, с которой эта женщина не смогла бы справиться. Свою речь оратор завершил так: «Единственное, чему она не могла научиться, — это медленно говорить».