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Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Сколько россиян считают себя настоящими мужчинами
Фото: Fotolia / vadymvdrobot
Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами "настоящего мужчины", в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ к отмечающемуся 19 ноября международному мужскому дню, которое есть у РИА Новости.
"Большинство мужского населения страны (56%) считают, что они обладают качествами "настоящего мужчины". При этом чем выше должность, уровень дохода и чем больше размер их семьи, тем более выражена уверенность мужчины в своем соответствии образу", — пишут авторы исследования, в ходе проведения которого в сентябре были опрошены 1600 россиян.
Главными качествами "настоящего мужчины" россияне назвали мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическую силу (9%) и смелость (9%). При этом самостоятельность и справедливость в меньшей степени ассоциируются у них с этим образом.
Помимо этого, российские мужчины считают, что определяющие события в их жизни должны произойти до 30 лет: покинуть родительский дом и найти оплачиваемую работу мужчина должен до достижения 21-летнего возраста, жениться — в 25 лет, а стать отцом — в 27 лет.
"Сейчас доминирует модель маскулинности, при которой более значимы моральные качества, а не физические и силовые. Более того, агрессивность выделяется самими мужчинами как нечто противоречащее образу "настоящего мужчины". Это может быть связано с тем, что сейчас к женщинам и мужчинам предъявляются почти одинаковые требования — в образовательной, трудовой, правовой среде — что нивелирует те качества или черты характера, которые традиционно ассоциировались с каждым полом", — прокомментировала заместитель директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.
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