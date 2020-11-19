За что лучшего футболиста СССР посадили на 12 лет

Резонансное дело Эдуарда Стрельцова , обвиненного в изнасиловании, до сих пор вызывает оживленные дискуссии. Есть все: весомые улики, признания самого игрока, однако многие уверены, что одного из лучших футболистов СССР просто подставили.

Роковой день

Утром 25 мая 1958 года в московском ателье недалеко от Рижского вокзала Стрельцов встретил своих приятелей, спартаковцев Бориса Татушина и Михаила Огонькова. Его уговорили провести этот жаркий воскресный день на даче летчика Эдуарда Караханова, друга детства Татушина. Отоварившись в магазине «Советские вина», приятели отправились в Пушкино.

Уже на месте Инна, девушка Татушина, пригласила присоединиться к компании двух своих подруг, Тамару и Марину . Любопытно, что последняя, которая в итоге и напишет заявление на Стрельцова, в это время сажала картошку и успела лишь ноги ополоснуть под колонкой.

Почти весь день молодые люди провели на Тишковском водохранилище, и только к вечеру, изрядно выпившие, они переместились на дачу. К посиделкам присоединились отец Караханова с мачехой, а также несколько соседей. В какой-то момент Тамара и Марина собрались домой, однако их уговорили остаться на ночь…

Утром в понедельник 26 мая футболисты были уже на спартаковской базе в Тарасовке. Здесь сборная готовилась к поездке на чемпионат мира в Швецию, куда должна была отправиться через несколько дней. Однако Стрельцову, Огонькову и Татушину Мундиаль уже не светил. После обеда на базу нагрянул наряд милиции и задержал закадычную троицу — правоохранители отреагировали на утренние заявления двух девушек, Тамары Тимашук и Марины Лебедевой.

А уже через несколько дней Прокуратура Мытищинского района Московской области возбудила уголовное дело об изнасиловании. Тренер сборной Гавриил Качалин сразу кинулся обивать пороги милицейских кабинетов, но все тщетно.

Вскоре Тамара отказалась от предъявленных обвинений и выступила с объяснением: «Заявление я подала, не подумав, за что прошу меня извинить». С Мариной было сложнее: она написала заявление под нажимом матери, однако и здесь вроде бы удалось решить вопрос мирно, но только в Прокуратуре заявили, что уголовные дела об изнасилованиях нельзя закрыть по примирению сторон.

Татушина и Огонькова отпустили через три дня за отсутствием каких-либо доказательств в причастности к совершению преступления. Но в отношении Стрельцова подозрения имелись, в первую очередь благодаря показаниям самой Лебедевой, которая утверждала, что половой контакт состоялся по принуждению.

Суд огласил вердикт 24 июля 1958 года. Кроме обвинения в изнасиловании Стрельцову «подверстали» статью о злостном хулиганстве. Речь о происшествии полугодовой давности, когда пьяный футболист в пылу преследования своего обидчика вломился к нему в квартиру. Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы. Несмотря на то, что менее чем через пять лет Стрельцова выпустили по амнистии и он сумел вернуться в большой футбол, по существу его карьера была сломана.

Странное дело

С того рокового дня прошло много лет, уже давно нет в живых самого футболиста, однако исследователи по-прежнему возвращаются к этому делу, пытаясь докопаться до истины. Часть из них ставит под сомнение справедливость приговора Эдуарду Стрельцову. И некоторые детали дела об этом свидетельствуют. Потерпевшая неоднократно заявляла, что, подвергаясь со стороны Стрельцова насилию, она отчаянно звала на помощь. Однако никто из ночевавших в доме криков не слышал. Уже гораздо позже журналисты попали на эту дачу и провели эксперимент. Оказалось, из комнаты, в которой ночью находились Эдуард и Марина, можно было услышать даже негромкую речь.

Присутствовавшие в тот день на даче Караханова отмечали, что Лебедева проявляла к футболисту явную симпатию: она сидела у него на коленях, ела с его вилки и весь вечер проходила в его пиджаке. Одна из девушек даже невольно подсмотрела, как Эдуард и Марина лежали на кровати и обнимались.

Лебедева утверждала, что перед тем как футболист ее изнасиловал была борьба (она царапала и кусала насильника), но при этом девушка не помнила, как ее раздели. А между тем, со слов девушки, ее одежда была не порвана, как это было бы при борьбе, а аккуратно разложена на стуле. Но она помнит, что перед тем как ее повалили на постель, кто-то выключил свет.

А вот самое интересное в этом деле. Оказывается, в комнате, где произошел инцидент ночевал Караханов. Но, с его слова, он спал беспробудным сном. Любопытная деталь, у Стрельцова и Караханова оказались идентичными группы крови, однако следствие этот факт оставило без внимания. Именно кровь, оставшаяся под ногтями у Лебедевой, и была одним из главных доказательств вины Стрельцова.

За прошедшие 60 лет выдвигалось множество версий случившегося. Но главное, к чему приходят защитники Стрельцова, история с изнасилованием была подстроена, чтобы надолго оставить неугодного кому-то футболиста вне игры. Но кем?

В причастности к делу Стрельцова подозревали министра культуры Екатерину Фурцеву . Говорят, что она предлагала Эдуарду познакомиться со своей дочерью Светланой, но футболист ей отказал. Часто виновниками «подставы» называют могущественных боссов «Динамо» и « ЦСКА ». Есть и мотивы. Они не раз предпринимали попытки заполучить талантливого форварда, но тот не желал уходить с родного «Торпедо»

Не осталась без внимания и версия наказания зарвавшегося футболиста спортивными чиновниками. Стрельцова неоднократно обвиняли в пьянстве и нарушении дисциплины, однако серьезного повода, чтобы применить в отношении юной звезды санкции не было.

Писатель Эдвард Максимовский, долгое время занимавшийся делом Стрельцова, обращал внимание на особенность этого уголовного процесса, во время которого данные доказывающие невиновность обвиняемого или порождающие сомнение в его виновности просто игнорировались.

По словам исследователя, анализ дела выявил хорошо спрятанную следователями разработку другого подозреваемого в изнасиловании — Караханова.

Уже после отбывания наказания Стрельцов как-то проговорился одному из своих друзей: «Сидеть должен был не я». Что он имел в виду? Увы, но это так и останется тайной, которую легендарный футболист унес с собой в могилу.