«Я бы отписал им свою квартиру»

Однако в небольшом интервью Teleprogramma.pro народный артист России Александр Панкратов-Черный заступился за актрису и ее мужа. Так, Александр Васильевич рассказал, что знает Цивиных как меценатов, готовых всегда прийти на помощь.

И очень удивился поступку вдовы Баталова Гитаны Леонтенко, выступившей против бывших друзей.

— Я знаю Цивиных только с положительной стороны. С Наташей и Михаилом я в основном занимался благотворительностью, например, мы навещали в госпитале им. Бурденко ветеранов афганской войны. Дарили им всевозможные подарки, иногда привозили воду и конфеты. История с наследством Алексея Баталова, конечно, потрясла меня. Алексей Владимирович относился к ним очень положительно, всегда хорошо отзывался. Поэтому, новости о том, что у Баталовых якобы хотят отобрать квартиру, это для меня просто нонсенс. На похоронах Алексея Владимировича почти не было родственников. И я подумал, что случись что-нибудь с его супругой, что же будет с Машей? Помню, как тогда Маша мне сказала: «Я о папе книгу напишу». А я же ответил: «Давай, девочка, давай». А от Гитаны я просто не ожидал такого поворота. Сначала подписала договор ренты, а потом вдруг подает в суд.

— Возможно, Наталью Дрожжину и Михаила Цивина просто подставили?

— Я думаю, что да. Кто-то приложил к этому руку. Наташа состоит в Гильдии актеров. И я не знаю больше никого, кроме нее, кто бы занимался в этой организации благотворительностью. Она всегда приглашала меня, Гошу Куценко в госпиталь Бурденко, где мы давали концерты и развлекали раненых бойцов. Также Наташа часто навещала Дом ветеранов кино. Другие же в Гильдии относились к этому пассивно. Никому, как говорится, не было до этого дела. А она же делала это с удовольствием. В кино Наташа не снималась, в театре не играла, поэтому благотворительность была для нее работой. И Михаил всегда поддерживал ее в этом плане.

— А вы бы доверили им свою квартиру?

— У меня есть кому доверять квартиру. Все-таки я воспитал сына. Но уж сколько я с ними общался, теоретически бы им отписал. Так же как и Алексей Владимирович. Я думаю, что Миша не лукавит, когда говорит, что Алексей Владимирович незадолго до своей кончины просил его не бросать семью. Особенно Машеньку. Я только удивлялся, почему Гитана не общалась с другими родственниками: ни с Ардовыми (Виктор Ардов — отчим Алексея Баталова. — Прим. ред.), ни с дочкой Алексея Владимировича от первого брака Надеждой. А ведь Надя заботилась о Маше, часто с ней встречалась.

«Экспресс-газета»

Миша с Наташей потом говорили, что передадут эту квартиру Наде, поскольку она здравомыслящий человек и очень благосклонно относилась к Маше. Поэтому для меня вся эта история как гром среди ясного неба. Это просто какая-то черная сенсация.

Я часто бывал у Цивиных дома. Наташа — очень хлебосольная хозяйка, прекрасно готовит, всегда встретит и накроет стол. Миша сам заезжал за мной на край Москвы на своей машине — отвозить меня в госпиталь или в главное управление Академии МВД , где мы наставляли на путь истинный учащихся. Мы также вместе с Алексеем Владимировичем желали выпускникам Академии удачи, работы.

— Как вы думаете, может ли кто-то намеренно вводить в заблуждение Гитану Аркадьевну и Марию?

— Я не знаю. Я не вникал. Знаю, что Алексей Владимирович очень переживал, когда ушел из ВГИКа, где был заведующим кафедрой актерского мастерства. И в тот период оказался без работы: ни театра, ни кино. Переживал, хватит ли его семье денег на жизнь. Единственное, что меня настораживает, так это то, что в этом деле появилась адвокат — молодая дама. (Видимо, имеется в виду еще один адвокат семьи Баталовых — Татьяна Кириенко — прим. Ред.) Есть ли у нее вообще образование? В ее лексиконе я не вижу ничего адвокатского.

— Так дело Дрожжиной и Цивина ведет же Павел Астахов , защищающий интересы Баталовых… — Анатолий Кучерена — тоже опытный адвокат. И он на стороне Михаила и Наташи. Астахов же частенько берется за такие скандальные дела. Но я не знаю, насколько он сведущ в этих вопросах. Он же в основном ведет светские дела.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием этой ситуации!