Почему по переписи в РФ замужних больше, чем женатых

Павел Смелов. По итогам всероссийской переписи населения в 2010 году женщин, считающих себя в браке, больше, чем мужчин, назвавших себя женатыми, рассказал журналистам заместитель руководителя Росстата

"Есть курьезы. И это курьезы не только в России. Вопрос о состоянии в браке Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: "Да, конечно, я в браке". А у мужчины спрашивают — он говорит: "Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек!" — пояснил Смелов.

По его мнению, в следующем году по итогам переписи такая тенденция сохранится.

"Женатых" мужчин будет меньше, чем "замужних" женщин", — заявил Смелов.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако из-за пандемии в июне правительство перенесло ее на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись уже стартовала в труднодоступных районах России, где проживают свыше полумиллиона человек.