Кем была одна из самых жестоких женщин США

История об одной из самых жестоких женщин привлекает туристов в дом 1140 на Роял-стрит в Новом Орлеане. «Рамблер» расскажет подробнее о жизни рабовладелицы Дельфине Лалори.

Фото: Кадр из сериала «Американская история ужасов» Кадр из сериала «Американская история ужасов»

О детстве Дельфины известно совсем не так много. Девушка родилась примерно в 1755 году в обеспеченной семье Маккарти. Ее отец Бартелми Луи Маккарти был работорговцем, а брат Августин — мэром Нового Орлеана. Жестокости Дельфины поспособствовало то, что ее папа погиб во время восстания рабов. После случившегося Лалори со своим третьим супругом переехала в трехэтажный особняк на Роял-стрит в Новом Орлеане, где и начали происходить ужасающие события.

Семейство Дельфины славилось пышными приемами. Она дружила с политиками, писателями, адвокатами и многими другими. Вскоре гости и соседи Лалори стали замечать, что ее слуги выглядят истощенными и измученными. А писательница Харриет Мартино, которая была в доме Дельфины, рассказала, что была обеспокоена жестокостью хозяйки по отношению к своим рабам.

И тогда соседи семейства решили принять меры, вызвав полицейских. Было проведено расследование, по итогам которого суд выписал Дельфине небольшой штраф, а также вынес постановление о продаже всех рабов на аукционе. Однако позже Лалори выкупила своих рабов обратно.

Слухи не утихали, поскольку в доме Дельфины стали часто пропадать слуги, а горожане стали шептаться о том, что на чердаке хозяйка сделала комнату для пыток.

В 1834 году в доме семейства случился пожар, который устроила кухарка, прикованная цепью к плите. Она сделала это, чтобы привлечь внимание окружающих ко всем ужасам, которые происходили в особняке. После случившегося пожарные решили осмотреть дом, и то, что они там увидели, для многих до сих пор остается загадкой. По одной из версий, они обнаружили семерых прикованных и покалеченных слуг Дельфины, а по другой — специально оборудованную комнату для пыток.

После этого началась черная полоса в жизни семейства Лалори. Газеты публиковали ужасающие подробности злодеяний Дельфины, а местные жители хотели устроить самосуд. Однако женщине удалось сбежать. И до сих пор неизвестно, где провела остаток жизни Дельфина Лалори.

Многие считают, что поступки рабовладелицы сильно преувеличены горожанами, однако ее побег говорит об обратном.

Дом, в котором жила Дельфина со своей семьей, до сих пор стоит на месте. Известно, что какое-то время им владел актер Николас Кейдж , однако вскоре поспешил его продать. Сейчас особняк превратили в музей ужасов Нового Орлеана.