История Мари Адлер, которую из жертвы сделали лгуньей

История юной американки Мари Адлер — одно из самых громких дел о сексуальном насилии. Девушке, ставшей жертвой сексуального маньяка, не поверили в полиции и не оказали поддержки в приемной семье. В суде Мари обвинили в лжесвидетельстве и объявили о ее психической нестабильности. Жизнь девушки едва не оказалась разрушена и понадобились долгие годы, чтобы справедливость восторжествовала.

Весной 2009 года весь Линнвуд, штат Вашингтон, следил за судебным процессом над 18-летней Мари Адлер. Девушка из приемной семьи обвинялась в лжесвидетельстве и картина была предельно ясна. Присяжные заседатели откровенно насмехались над Мари, а ее приемная мать даже не явилась на заседание.

Причина такого отношения к Адлер была проста — ее считали патологической лгуньей, которая своими дурацкими фантазиями решила добавить хлопот близким и правоохранителям. Девушка утверждала, что ночью в ее дом проник маньяк, который связал ее шнурками от кроссовок, заткнул рот кляпом, а затем изнасиловал.

Отсутствие каких-либо вещественных доказательств Мари объясняла тем, что ночной гость, совершив свое грязное дело, угрозами заставил ее тщательно вымыться, а затем забрал постельное белье и сбежал через окно. Подобного бреда стены линнвудского городского суда еще не слыхали, поэтому всем было очень весело.

Суд продлился недолго и девушку обвинили в даче ложных показаний. Наказанием для нее стал условный срок и небольшой денежный штраф. При этом суд принял во внимание то, что жертва — сирота и страдает от дефицита внимания, что и привело, по мнению всех, к нездоровым сексуальным фантазиям.

При этом в суде не стали рассматривать материалы медицинского освидетельствования девушки, которые подтверждали, что на ее половых органах были следы, типичные для сексуального насилия. Разумеется, никто и не подумал заняться поиском злоумышленника или хотя бы попробовать отыскать свидетелей преступления.

Но самое страшное началось после суда. Имя Мари Адлер трепали в прессе и на телевидении, а друзья и соседи по общежитию перестали с ней общаться. Девушке пришлось прожить несколько страшных лет в роли лживой психопатки, пока не выяснилось, что она на самом деле стала жертвой наглого и очень осторожного насильника.

Кадр из сериала «Невероятное»

В 2019 году телеканал Netflix снимет об этом странном деле телесериал «Невероятное». Адлер призналась, что даже спустя годы не смогла сдержать слез, когда его смотрела, такой тяжелый след оставили эти страшные события в ее душе. Как так случилось, что маньяк долгие годы оставался безнаказанным?

Марк О’Лири за относительно короткий период с 2008 по 2010 год совершил 28 изнасилований. Так как он был бывшим военным, то неплохо разбирался в специфике работы полиции и умело избегал ошибок, при совершении преступлений.

Каждое изнасилование маньяк тщательно готовил. Сначала преступник выбирал жертву, которая была ему симпатична. После этого начиналась кропотливая работа по ее выслеживанию, выяснению привычек и стиля жизни, изучения территории, прилегающей к дому.

Иногда О’Лири даже проникал в дома будущих жертв, когда тех не было дома, чтобы изучить особенности планировки и обстановку. Потом, выбрав подходящее время, насильник выходил «на дело». С собой 30-летний маньяк брал маску, полностью закрывающую лицо, латексные перчатки и, иногда, веревки или жгуты, которыми связывал жертву.

Марк проникал ночью в дом, брал на кухне жертвы нож и направлялся в спальню, чтобы встретиться со своей очередной жертвой. Его не смущал возраст жертвы — среди пострадавших от его действий были как школьницы, так и дамы в солидном возрасте.

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Свои преступления О’Лири обязательно фиксировал на небольшой цифровой фотоаппарат Sony, похищенный из дома своей первой жертвы — 59-летней школьной учительницы. Маньяк никогда не грабил своих жертв, забирая с места преступления только нижнее белье в качестве фетиша и постельное, чтобы не оставлять улик.

Часто О’Лири проявлял настоящие джентльменские замашки. Некоторые жертвы насильника рассказывали, что он перед уходом объяснял, каким образом попал в дом и давал ценные советы о том, как можно обезопасить свое жилище от подобных неприятных визитов.

Самая известная жертва маньяка, Мари Адлер, росла очень непростым ребенком. О своей матери она ничего не знала, а отца видела всего один раз в жизни. В раннем детстве Адлер попала в приют, после чего в буквальном смысле пошла по рукам. К 16 годам на счету подростка было 11 усыновлений и столько же отказов.

Иногда ребенка возвращали в приют без объяснений, а иногда родители лишались лицензии на усыновление по разным причинам. Такая сумбурная жизнь не могла не сказаться на становлении психики ребенка и Мари уже в 8 лет, по назначению врача, принимала серьезные психотропные препараты.

В 16 лет Мари познакомилась с Шеннон МакКури — женщиной, посещавшей семинары по воспитанию трудных подростков. Они подружились и когда в очередной раз Адлер выдворили из приемной семьи, социальная служба временно отправила жить ее к старшей подруге. МакКури имела опыт воспитания таких непростых детей, ведь была приемной матерью нескольких подростков.

Временная опекунша отлично ладила с Мари. Она считала, что они очень похожи и радовалась тому, что жизненные невзгоды не сломили девушку и не отбили у нее охоту учиться и общаться с друзьями. Пожив немного у Шеннон, Мари отправилась в новую семью, которая стала для нее последней.

Кадр из сериала «Невероятное»

Пегги Каннингхэм была приемной матерью Мари до 18 лет, пока девушка не решила, что пришла пора начинать самостоятельную жизнь. Нужно сказать, что у Пегги с приемной дочерью были хорошие отношения, хотя и не доверительные.

Каннингхэм одобрила решение Мари и помогла ей стать участницей программы Project Ladder («Проект Лестница»), ориентированной на помощь выходцам из приютов и приемных семей. В рамках проекта молодых людей учили решать разные бытовые проблемы, готовить, оформлять документы, планировать бюджет и многому другому.

Но самое главное, что все, кто в этом нуждались, получали однокомнатную квартиру в общежитии и поддержку специального куратора на несколько ближайших лет.

Мари очень понравилась самостоятельная жизнь — она нашла работу, завела друзей, участвовала в мероприятиях программы Project Ladder. Это отличало девушку от большинства других сирот и поэтому кураторы были уверены, что она стоит на правильном пути.

Жизнь девушки пошла наперекосяк после той ночи 11 августа 2008 года, когда в ее маленькую квартиру проник маньяк Марк О’Лири и изнасиловал ее, угрожая ножом.

На вызов девушки прибыли офицеры полиции Джеффри Мейсон и Джерри Ритган. Когда они вошли в квартиру Адлер, та лежала на диване с головой накрывшись одеялом и рыдала. Возле нее уже находилась приемная мать Пегги Каннингхэм и куратор из «Проекта Лестница».

Немного успокоившись, Мари рассказала полиции, что ночью болтала по телефону со своим бывшим парнем Джорданом, а затем легла спать. Но в 7 утра ее разбудил незнакомый мужчина в маске и с ножом. Одетый в серый джемпер незнакомец связал ее, вставил в рот кляп, а затем изнасиловал.

После этого насильник заставил Мари тщательно помыться в ванной, внимательно наблюдая за процессом. Собрав постельное и нижнее белье девушки, маньяк вылез через окно в сад и сбежал. Адлер смогла освободить руки при помощи маникюрных ножниц и сразу же позвонила экс-бойфренду, с которым беседовала ночью.

Джордан не взял трубку и Адлер набрала приемную мать и соседку с верхнего этажа. Именно соседка и вызвала полицию, которая прибыла на место событий позже всех. Осмотр места происшествия показал, что в комнате открыто окно, а на дорожке остались комья грязи. Больше ни единого доказательства слов Мари копы в помещении не нашли.

Сразу нужно сказать, что в Линнвуде к жертвам изнасилований относились скептически. В полиции города был даже письменный протокол, в котором сотрудников предупреждали о недопустимости доверия жертвам лишь на основе их показаний.

Истинная жертва будет скорее истеричной, чем спокойной, она уверена в каждой детали произошедшего и сможет показать явные признаки телесных повреждений.

Так выглядело одно из правил этого протокола, которое в пух и прах разнесли психологи после случая с Мари Адлер. Специалисты хорошо знают, что жертва может находиться в таком стрессе, что будет путаться в показаниях, а также выглядеть абсолютно спокойной. Но в 2008 году в полицейском управлении Линнвуда об этом никто не задумывался.

Врачи сообщили, что на осмотре девушка не испытывала никаких болезненных ощущений и выглядела собранной и спокойной. Она продолжала жить как раньше, но при этом выглядела как робот, перестала быть собой. Ни истерик, ни депрессии у Мари не было и это заставило всех усомниться в правдивости ее истории.

Еще одним гвоздем в гроб ее версии стало то, что Адлер сообщила на допросе, что после бегства насильника сразу же позвонила бывшему парню, забыв при этом упомянуть то, как разрезала шнурки на руках маникюрными ножницами.

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Детективы Гилбрэйт и Хэндершот

В то время как полиция раз за разом с тоской слушала историю Адлер, которую все считали патологической лгуньей, детективы Стейси Гилбрэйт и Эдна Хэндершот пытались выйти на след неуловимого О’Лири. Женщины работали в разных округах, но их объединяла общая цель.

Спустя год после вынесения приговора несчастной Адлер, они смогли выйти на след маньяка, сопоставив множество фактов. Все случаи нападений в двух округах штата Вашингтон объединяло место нападения, которым всегда был дом жертвы, угрозы ножом, съемка изнасилования на розовую камеру Sony и тщательный сбор вещей, способных вывести полицию на след.

Кроме этого, несколько женщин вспомнили, что видели на левой ноге нападавшего родимое пятно. Эта примета была единственной, способной помочь в опознании маньяка. Еще одним моментом был белый пикап, который часто видели там, где происходили изнасилования, но особо полагаться на автомобиль не стоило, так как таких машин, местных и приезжих, в двух округах штата было полно.

С большим трудом детективам удалось раздобыть мизерное количество биологического материала преступника. Но полный геном человека установить не удалось, поэтому включить данные в базу ФБР для более продуктивного поиска не получилось.

Вскоре Гилбрэйт и Хэндершот улыбнулась удача. 8 февраля 2011 года, когда в службу 911 позвонила бдительная женщина и пожаловалась, что ее беспокоит чужая белая машина, которая всю ночь стояла возле соседнего дома. В полиции зафиксировали жалобу, записали номер транспортного средства и тут же о нем забыли. Вспомнили о звонке лишь спустя пару недель, когда в доме, возле которого стоял автомобиль, произошло очередное изнасилование.

Хозяином белого пикапа Mazda 1993 года выпуска оказался Марк Патрик О’Лири, житель штата Колорадо. Через три дня детективы осмотрели дом мужчины, который оказался ничем не примечательной жалкой лачугой возле заправки. Чтобы добыть ДНК подозреваемого, офицерам пришлось хорошо потрудиться.

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Марк Патрик О’Лири

Источником биологического материала стал брат Марка по имени Майкл. Полиции удалось получить бумажный стаканчик, из которого парень пил кофе, а остальное уже было делом техники. 13 февраля 2011-го детектив Гилбрэйт пришла домой к О’Лири с обыском и заодно осмотрела левую ногу мужчины. Родимое пятно было на месте, и вскоре Марк уже давал показания в полицейском управлении.

В доме маньяка нашли обувь, следы которой были обнаружены на месте нескольких преступлений, незарегистрированный револьвер и цифровая камера Sony Cyber-shot розового цвета. На карте памяти не было ни одного снимка, но улики удалось получить, взломав защиту компьютера О’Лири. На жестком диске насильника нашлась папка с названием Girls, где были фотографии с мест преступлений.

Сыщикам удалось опознать всех жертв маньяка, кроме одной, самой юной. Спустя время Гилбрэйт узнала ее имя. На одном из кадров, сделанных маньяком, был виден диплом курсов «Проект Лестница», вставленный в рамку. После этого определить, что этой жертвой была Мари Адлер не составило труда.

Марк О’Лири не скрывал подробностей своих преступлений и откровенно насмехался над следователями на допросах. Рассказал он в деталях и об изнасиловании Адлер, так как отлично запомнил этот случай. По словам насильника, жертва была не в его вкусе и особой радости нападение не принесло.

В 2012 году маньяка приговорили к 40 годам за изнасилования в городе Киркленд и отдельно к 28 годам за нападение на Мари Адлер, совершенное в Линнвуде. Сама Мари подала в суд на власти своего города и отсудила у них 150 тысяч долларов (примерно 9,5 миллиона рублей). Также полицейские, занимавшиеся ее делом, принесли девушке извинения. Адлер покинула родной штат и в настоящее время работает водителем-дальнобойщиком.